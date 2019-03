Rajoy: "La crisis es historia del pasado pero no lo son sus secuelas"

MATIZA SUS PALABRAS SOBRE LA SALIDA DE LA CRISIS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto obligado matizarse a sí mismo. A pesar de que afirmó que la crisis ya era historia, ha añadido que lo que no es historia son las secuelas de la crisis. "En este sentido, la recuperación económica no será concreta hasta que llegue a cada hogar, a cada persona que no tiene trabajo y hasta que no se sienta en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles", ha dicho.