Rajoy confía en devolver este año "al menos una parte" de la extra a los funcionarios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se siente cuestionado como líder del PP sino que, por el contrario, cuenta con el apoyo de "una gran mayoría" del partido y está "muy cómodo" en esa situación.

En una entrevista en la cadena Cope, Rajoy ha señalado que tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, el partido quiere ahora "mirar hacia adelante" e intentar ganar las elecciones generales, y para ello ya está trabajando "intensamente".

Rajoy ha insistido en que, en su opinión, en la caída de apoyos para el PP ha pesado "un poco más la crisis" y las medidas tomadas para afrontarla y "después la corrupción" que ha afectado al partido y lo que toca ahora es "convencer a los españoles de que merece la pena apostar por el PP".

Mariano Rajoy ha subrayado que no tiene "grandes enemigos internos" en el PP "a pesar de que algunos se empeñen en buscarlos" y ha asegurado que tampoco es alguien que se ponga "muy contento" cuando le "regalan los oídos", sino que trata de mantener un "equilibrio" entre esos elogios y las críticas que entiende que recibe por ser presidente.

Por otro lado, no ha querido dar ninguna pista sobre la fecha de las elecciones generales. Ha asegurado que aún no sabe cuál será esa fecha. "Va a ser este año, claro, pero tampoco lo sé, no es un tema capital", ha señalado.