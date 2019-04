Rajoy cambia de opinión y llevará los Presupuestos al Congreso para presionar al PSOE

El Gobierno sí llevara al Congreso los Presupuestos Generales para este año, aunque de momento no tiene apoyo de PSOE ni PNV. Sin embargo, es algo que, sin respaldo, descartaban hace menos de un mes. "Evidentemente, el Gobierno no llevará a las cámaras un proyecto de Presupuestos que no esté acordado", afirmaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

No obstante, ahora lo evidente es todo lo contrario. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, destaca que llevarlos "es una buena noticia".

Un cambio que los socialistas interpretan como presión. Margarita Robles, diputada del PSOE, afirma que "no es bueno una amenaza en política" y que "no es el camino" hablar de "convocatoria de elecciones si no se aprueban los Presupuestos".

Esto coincide con la reaparición de Pedro Sánchez y la posibilidad de que legislatura se complique para Rajoy. Además, en julio se tendrá que aprobar el techo de gasto para 2018 y como máximo en septiembre aprobar los Presupuestos de ese año.

Rajoy ya advertía en su investidura de lo que pasaría si no se consigue nada de eso: "No se podría sobrevivir a un gobierno que no gobierne porque le faltaran apoyos o le sobraran obstáculos".

Si tras el verano se confirma el bloqueo a los Presupuestos, las elecciones serían una opción.