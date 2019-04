Rajoy avisa de que la investidura no es posible sin el PSOE y quiere saber el criterio de Sánchez para fijar fecha

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha prometido que hará todo lo que pueda para formar gobierno pero ha advertido de que "la responsabilidad no la tiene solo el PP" y la investidura no será posible si el PSOE "no da ese paso" necesario.

En rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo nacional, Rajoy ha recordado que si logra el sí de Ciudadanos y el de Coalición Canaria, con quien también mantiene contactos, tendría 170 votos pero necesitaría aún con al menos once abstenciones para ser investido.

Rajoy, que ha señalado que es "un disparate prolongar esta situación", ha agradecido la autorización del comité para negociar con Ciudadanos y ha prometido al conjunto de los españoles "luchar hasta el final" para que no se repitan las elecciones y para que "la política española recupere su madurez".