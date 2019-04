Rajoy avisa a Sánchez: "La reforma de la Constitución no puede ser un premio para los que quieren liquidarla"

Así se ha pronunciado Rajoy al ser preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez emplazándole a cumplir "su palabra" y abrir en 2018 los trabajos para reformar la Carta Magna como le prometió en los días previos a la aprobación del artículo 155 en Cataluña.

Según ha puntualizado, de esa reforma de la ley fundamental "se habla mucho" y ahora se trata de decir qué es lo que hay que cambiar y exponer "contenidos".

"Yo estoy dispuesto a hablar. No estaba entre mis prioridades la reforma de la Constitución porque creo que hay cosas mucho más importantes y urgentes que hacer en España, pero yo desde luego no me niego a hablar, sobre todo si esto sirve para resolver problemas", manifestó Rajoy.

Eso sí, ha subrayado que el resultado no puede ser "en ningún caso" un "premio para aquellos que han pretendido liquidar la Constitución". "Eso sería un disparate y un mal mensaje para todos", ha concluido.