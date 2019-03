Rajoy y Artur Mas hablan por teléfono para concertar un encuentro

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, preguntada por esa posible entrevista, ha agregado que, a partir de la conversación, "trabajaremos para poder concertar un encuentro" entre ambos.

Respecto a cuándo podría celebrarse, ha destacado que lo importante es que "han hablado" y que en los dos "hay voluntad" de reunirse, aunque "no puedo concretar la fecha", pero fuentes gubernamentales lo sitúan este verano.

En cuanto al contenido de ese encuentro, la vicepresidenta ha añadido que, al margen de la conversación, Rajoy "ha dejado siempre claro" cuál es la posición del Gobierno respecto al referéndum de Cataluña, "que no puede ser otra que no contravenir lo que el propio Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional" han determinado.

"Para nosotros, ese referéndum de autodeterminación no tiene cabida y eso se ha transmitido siempre y con carácter general al presidente de la Generalitat".

Ha añadido que están "dispuestos a dialogar en los términos en los que nos permite nuestra propia obligación, que es cumplir la Constitución y las leyes".

Sobre el tiempo que ha durado la conversación entre Rajoy y Mas, la vicepresidenta ha dicho que "ha sido suficiente, que me parece que es una buena manera de medir la noción del tiempo" y no ha desvelado dónde se va a celebrar el encuentro, porque "de eso no han hablado".