El Partido Popular (PP) mantiene su utilización política del conflicto de Oriente Próximo para cargar contra Pedro Sánchez. Tras las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha acusado al presidente del Gobierno de tener "equidistancia" con Israel y Hamás, ha llegado una acusación del senador Rafael Hernando.

En su habitual tono agresivo, Hernando ha comparado la situación en Gaza con Cataluña. "No puede ser que Israel acepte que una organización que está en una franja de su territorio esté cavando túneles, almacenando material militar para usarlo contra él. Oiga, es como si en Cataluña hubiera una organización que se dedicara a construir túneles para bombardear Madrid", ha asegurado en 'Interalmería'.

Posteriormente en esa misma entrevista intentó recular, asegurando que son "dos historias diferentes": "No hay que comparar nada con nada, ni España tiene nada que ver con la situación de Israel y Palestina".

Almeida y "los mejores amigos de Sánchez", enseñando una foto de Hamás

Martínez-Almeida ha censurado que el presidente del Gobierno ofrezca una imagen de "equidistancia" y de estar "más cerca de Hamás que de Israel", acusándole de "hacer guiños a Hamás".

"En estos momentos no se nos puede percibir en el ámbito internacional como uno de los pocos países que está más cerca de Hamás que de Israel, como uno de esos países que tiene ministros en su gobierno que se negaron a condenar en el Parlamento Europeo los ataques de Hamás a Israel", defiende Almeida.

En el Pleno del Ayuntamiento, ha mostrado una imagen de terroristas de Hamás, a los que ha llamado "los nuevos mejores amigos de Sánchez". "Qué pinta de pacifistas y de aliados de la paz que tienen estos señores", ha ironizado.

A la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha instado a "mantener la calma" y comer "mucha fruta", en alusión a las palabras del equipo de Isabel Díaz Ayuso para justificar el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Para Almeida, el único camino es "condenar sin paliativos" a Hamás -algo que Sánchez ya ha hecho- porque, de lo contrario, se llegará a un modelo de convivencia que "pase por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de 1.000 personas en Madrid e incendiaron tantas casas del pueblo, de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar, y a aquellos que hace tres semanas o cuatro, desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel".

El Gobierno defiende sus "buenas relaciones" con Israel

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado las "buenas relaciones" que "históricamente" han tenido España e Israel, defendiendo que Sánchez ha "alzado la voz" ante las "muertes indiscriminadas" de civiles en la Franja de Gaza.

Para el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, la postura de Sánchez en el conflicto es "un error garrafal": "Sánchez es presidente del Gobierno de España porque ha firmado un pacto que no conocemos, que no ha trascendido, un pacto encapuchado con los herederos políticos de una banda terrorista que se llamaba ETA y a mí me preocupa que eso pase en nuestro país y desde luego eso para la reputación internacional de España, para la defensa de nuestros intereses como nación, eso es tremendamente negativo".