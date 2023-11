El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida sigue la misma línea dura del PP y Núñez Feijóo de criticar la postura de Pedro Sánchez sobre Palestina, cuando el mismo Feijóo pensaba lo mismo que el actual presidente del Gobierno hace sólo unos años sobre el reconocimiento del estado de Palestina.

Martínez Almeida ha dedicado unas palabras muy duras hacia el presidente del Gobierno, tal como podemos ver en el video, asegurando que los terroristas de ETA y de Hamás son los "nuevos mejores amigos de Sánchez", exhibiendo fotos en el Pleno del Ayuntamiento. Ante esto, el periodista Ignacio Escolar se ha mostrado tajante con el alcalde: "Me parece terrible que el debate público se deterioró hasta este punto". "Basta con leer cualquier declaración política de Sánchez en las últimas tres semanas para ver que no hay ni una sola afirmación que no sea que Hamás es un grupo terrorista y lo que ha hecho es intolerable", ha señalado Escolar. Otra cosa es lo que "diga o haga Hamás", ha apostillado en ARV.

Así, Escolar considera "tremendo" que el PP "se convierta en altavoz de Hamás porque todo valga para deteriorar el Gobierno legítimo de España, que acaba de ser elegido legítimamente por el Parlamento".