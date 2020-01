Quim Torra, president de la Generalitat, anunció este martes a última hora su intención de dar una declaración institucional este miércoles a las 12:00 horas en el Palau de la Generalitat.

Así, la reunión que celebra semanalmente el Consell Executiu, que estaba prevista para las 09:30 horas para aprobar el proyecto de los presupuestos, se retrasará hasta las 15:00 horas, como ha anunciado el Govern de Cataluña.

Esta declaración institucional se producirá solo dos días después de que el Parlament retirara el acta de de diputado al presidente de la Generalitat, cumpliendo la decisión del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral.

La Mesa del Parlament aceptó retirarle el escaño y esto hizo que la tensión entre Esquerra Republicana y Junts per Cataluña aumentara. Y es que, Torra instó a Roger Torrent a defender sus derechos como diputado y exigió a la Cámara revertir su inhabilitación, advirtiendo de que si no lo hacía, pondría "en riesgo las instituciones".

La tensión entre ERC y JxCat aumentó tras retirar el acta de diputado a Torra

Sin embargo, Esquerra Republicana, grupo al que pertenece el presidente del Parlament, aceptó que se retirara el escaño a Torra. "No podemos caer en la parálisis institucional ni poner en riesgo la soberanía del Parlament", destacó Sergi Sabrià.

"Trabajamos en un acuerdo para blindar el cargo de president a la vez que se protegen las votaciones del Parlament, entre ellas las de los presupuestos(...) No podemos bloquearnos nosotros mismos", añadió el president de ERC en el Parlament.

Cabe destacar que este mismo martes se ha podido conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat el próximo 6 de febrero en Barcelona. Y, precisamente, también en el día de ayer los exconsellers en prisión volvieron al Parlament para declarar en la Comisión de investigación sobre la aplicación del 155.

Oriol Junqueras fue el primero en hacerlo, insistiendo en la voluntad del diálogo y en el derecho de autodeterminación. "Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que no hemos renunciado nunca a la voluntad de diálogo. Lo hemos intentado con todo tipo de propuestas (...) Nada de lo que hicimos es delito, el referéndum no es un delito, no está en el Código Penal. Volveremos a ejercer el derecho de autodeterminación", destacó.