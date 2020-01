Oriol Junqueras ha sido el primero en comparecer en la Comisión de Investigación de la aplicación del artículo 155 en el Parlament. El expresident de la Generalitat ha incidido, durante su declaración, en la voluntad de diálogo por parte de los independentistas.

"Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que no hemos renunciado nunca a la voluntad de diálogo. Lo hemos intentado con todo tipo de propuestas", ha destacado antes de asegurar que ofrecen "mesas de negociación con todos los que quieran hablar" porque, dice, "negociar es bueno".

"El referéndum no es un delito. No está recogido en el Código Penal"

Así mismo, ha advertido que "ejercer el derecho de autodeterminación es una cosa normal" y volverán a hacerlo, aunque considera que necesitan "ser más". "Nada de lo que hicimos es delito, el referéndum no es un delito, no está en el Código Penal", ha señalado. En este sentido, también ha apuntado que "defender la independencia y la república no es delito", por lo que su "prisión es injusta".

En cuanto a la mesa de diálogo pactada por ERC con el PSOE para apoyar la investidura, Junqueras ha apuntado que "es un paso adelante" y que, por primera vez, "se reconoce el conflicto político". "Ahora que tenemos lo que hemos pedido siempre, lo tenemos que aprovechar", ha señalado. Por ello, ha insistido en que "la bandera del diálogo es la mejor manera para hacer realidad la república".

El PP no acude y Cs se marcha tras la pregunta de Roldán

El Partido Popular de Cataluña ha decidido no asistir a la comisión porque, aseguran, "es un mitin político preelectoral". Alejandro Fernández, presidente de los 'populares' catalanes aseguró en una rueda de prensa que "la justicia dictaminó que todas las acciones gubernamentales en aplicación del 155 fueron plenamente legales".

"Eso no es una comisión de investigación, no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser. Es un mitin separatista y es lo que ha sido en todas las reuniones que se han celebrado. Es un acto de campaña de todos los partidos separatistas", apuntó Alejandro Fernández, que también instó a Ciudadanos a no participar en esta comparecencia.

"No podemos permitir que después del golpe que dieron, nadie les rebata"

Por su parte, la formación naranja ha decidido asistir a la comisión y marcharse tras intervención de Lorena Roldán. La portavoz de Ciutadans en el Parlament ha señalado, después de la declaración de Junqueras, que esto "solo sirve para alimentar a los suyos y trae más procés y más confrontación".

Además, ha acusado al exvicepresident de "faltar a la verdad de lo que ocurrió" y de "no pedir perdón ni mostrar arrepentimiento". "Nunca hemos participado en esta comisión, pero no podemos permitir que después del golpe que dieron, nadie les rebata sus mentiras", ha destacado.

En cuanto a la mesa de diálogo que exigió ERC a Pedro Sánchez para apoyar la investidura, la líder 'naranja' ha dicho que el presidente "ha comprado la mesa de chantaje o de indulto por la puerta detrás" a los independentistas.

Los exconsellers llegan al Parlament entre aplausos

A primera hora de la mañana de este martes, los exconsellers de la Generalitat que se encuentran en prisión han sido trasladados al Parlament de Cataluña para participar en la comisión sobre el 155.

Así, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa han sido recibidos por Quim Torra y Roger Torrent. Además, diputados de la Cámara se han agolpado en la puerta para recibirles entre aplausos y gritos de "libertad" y una pancarta en la que se podía leer "libertad presos políticos".

Todos los independentistas en prisión comparecerán, excepto Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que no formaban parte del Govern durante la aplicación del 155.

La Conselleria de Justicia autorizó hace dos semanas su comparecencia

Los exconsellers ya habían sido citados en la comisión, pero el Tribunal Supremo lo rechazó, ya que todavía estaban en prisión provisional y era el Alto Tribunal quien debía dar su autorización. Sin embargo, la Conselleria de Justicia de la Generalitat, que tiene potestad tras la condena, autorizó hace dos semanas su comparecencia.

Con esta comisión Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa han vuelto al Parlament por primera vez desde que se disolvió la Cámara con la aplicación del artículo 155 tras la declaración de independencia del 27 de octubre, y pocos días después fueron encarcelados.

Cada comparecencia durará, aproximadamente, 80 minutos y el orden de declaración será el siguiente: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Cada uno de los citados intervendrá durante 30 minutos y después todos los partidos podrán abrir su turno de réplica.