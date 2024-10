Este viernes se ha conocido la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá ha presentado ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Y con ese conocimiento, la pregunta que todo el mundo se hace es quién sabía esto dentro de Sumar y Más Madrid y cuándo lo supieron.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoce que Más Madrid no reaccionó cómo debía ante las actitudes machistas de Errejón: "Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente".

Algunas voces aseguran que lo desconocían, como se sinceraba Elisabeth Duval en Al Rojo Vivo: "Cuestiones de índole de acoso sexual, no".

Sin embargo, en otros sectores de Sumar admiten que sí se sabía, como ha reconocido Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida: "He recibido información de que había gente que lo sabían. Estos testimonios no hicieron nada".

El primer caso constatado tuvo lugar en julio de 2023, en plena campaña electoral, una joven denunció en redes una agresión sexista de Errejón. "A mi metió mano en un bar", aseguraba. Ocurrió en un concierto feminista en Castellón y la víctima no denunció ante las autoridades. Lo hizo en un punto violeta y después en X.

Previamente, la responsable de Igualdad de Más Madrid en la Asamblea, Loreto Arenillas medió para silenciar a la víctima: "Que podía hacer lo que quisiese, pero que a ella el escarnio público no le parecía la más adecuada".

El martes las redes hierven después de una denuncia anónima que da a conocer la periodista Cristina Fallarás. "Un político que vive en Madrid, muy conocido, es un maltratador psicológico", reza la publicación. "Me llegó este, lo recorté y lo colgué", añade la periodista al respecto. Y no es la única denuncia que recibió, ya que asegura que "habrá una docena".

La denuncia pone en alerta a las diputadas de Más Madrid que exigen a Yolanda Díaz que actúe. La líder de Sumar y el ministro Urtasun mantienen conversaciones con Errejón para indagar en el asunto. "Le pide explicaciones y una asunción de responsabilidades", desvela Duval sobre la petición de la vicepresidenta a Errejón.

Él reconoce actitudes machistas, pero no la comisión de delitos y ante la pregunta de si podía garantizar que no habría más casos, su respuesta fue que no.

Y fue este miércoles, un día después de conocer la publicación de Fallarás, cuando Más Madrid reúne a su ejecutiva y pide a Sumar la dimisión de Errejón. Una decisión que se tomó el jueves. No obstante, Errejón se adelantó con su comunicado anunciando que abandonaba la política.