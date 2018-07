¿Qué movimientos plantea cada partido en caso de que Sánchez no salga investido?

on un acuerdo sobre la mesa con Ciudadanos, Pedro Sánchez debe someterse a la votación del Congreso. "Es un acuerdo que no excluye y que tiende la mano a izquerda y a derecha para que, entre todos, podamos lograr un nuevo tiempo en nuestro país y que España tenga un gobierno la próxima semana", ha señalado el secretario general socialista.

Los 130 escaños de PSOE y C's no les garantizan una mayoría, por lo que: ¿qué ocurriría si no se logra la investidura tras las dos votaciones? "Si no se consigue investir al presidente en la primera sesión, a partir de este momento empieza a correr el calendario", Señala Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

En concreto, dos meses para que el Rey pueda proponer un nuevo candiato viable. "Si el rey nombra otro candidato a la investidura me sentaré para buscar puntos comunes", aseguró Albert Rivera en Espejo Público.

O, por el contrario, dos meses para que Pedro Sánchez busque los apoyos necesarios. "No tiene mucho sentido que proponga un candidato que no va a ser investido cuando ya sabemos que, como mínimo, habrá elecciones en dos meses", indica Arbos.

El propio Rajoy ya ha anunciado en varias ocasiones cuál es su intención. "Si el señor Sánchez no consigue su pretensión, el PP está dispuesto, si tiene los apoyos suficientes, a ir al Congreso a defender su programa y, por tanto, someterse a la votación de las Cortes", explica el presidente en funciones.

Y con unas hipotéticas nuevas elecciones en el horizonte, el enfrentamiento entre partidos recuerda a la dialéctica de la campaña electoral. El PP acusa a Ciudadanos de traicionar a sus votantes. "Es todo un catálogo de situaciones propias de una comedia de enredo, en un sainete que tiene como único horizonte una nueva campaña electoral", describió Rajoy.

Y el PSOE, por su parte, intenta poner a Podemos contra las cuerdas. "No creo ahora mismo que el señor Iglesias haya venido a la política española liderando Podemos para al final perpetuar a Rajoy", explicó César Luena.

No obstante, estos se defienden también atacando. "Lo que nos han presentado es la claudicación del programa del PSOE, que claudica ante las tesis de C's, que en el fondo defiende algo muy parecido a lo que defiende el PP", aseguró Pablo Iglesias.