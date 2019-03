"Con lo que me debe la Generalitat Valenciana, pago tres años de hipoteca"

Se trata de ayudas a la compra de vivienda concedidas, pero que se dejaron de abonar hace tres años. La situación de muchos de ellos es desesperada, ya han recibido avisos de desahucio.

Con el dinero que le debe el gobierno valenciano, Agustín podría pagar hasta tres años de hipoteca. Sin embargo ya le ha llegado el primer aviso de desahucio. Denuncia que "te tienen cogido". Además, explica, que "me desahucian porque no me pagan mi dinero y, además, lo tengo que devolver con intereses, cuando no me han dado ningún interés de los cuatro años que lleva de retraso". Porque compró una vivienda de protección oficial que no puede vender ni alquilar en 10 años. Tanto él como su pareja están en paro. Agustín explica ante las cámaras de laSexta que "cada vez que veo un coche oficial me hierve la sangre".

Hasta 50.000 familias en la Comunidad Valenciana esperan cobrar unas ayudas, que además, según la plataforma, prescriben a los cuatro años, momento en que deben volver a solicitarla. Felipe Pérez, miembro de la Plataforma de Afectados de la Vivienda en Castellón asegura que "me da igual que diga que no prescriben porque la ley así lo dice".

La Generalitat no paga desde 2009 pero aun así ha seguido concediendo ayudas. Cheques vivienda sin fondos. La deuda supera ya los 250 millones de euros. María José Salvador, Portavos del PSPV Vivienda asegura que "sabían que estaban reconociendo más ayudas de lo que estaban consignando al presupuesto para este fin". Hasta marzo de 2013 la Consellería de la Vivienda continuó aprobando ayudas sin tener fondos.

Por su parte, la Consellería se ha comprometido a pagar un millón de euros para los casos más graves. El problema es cuándo. Vivente Dómine, Director General de la Vivienda, declara que "no suele existir un calendario de pago, lo que sí existe es una voluntad por parte del Gobierno Valenciano de ir atendiendo todos estos pagos".

Lo que sí ha comenzado aunque con polémica es la entrega de viviendas sociales a desahuciados. Sin luz, ni agua, con desperfectos, suciedad, e incluso ratas. Los cimientos de la política de vivienda se tambalean en la comunidad valenciana.