La principal empresa de la trama pasó de ingresar 0 euros a 53 millones en un solo año gracias a los contratos que firmó con administraciones públicas, nacionales y autonómicas. Pero ¿cuáles y en qué medida? La medalla de oro es para los organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Un 62,5% de los ingresos de la empresa viene de ahí. El más cuantioso -y primero que se firmó, el 21 de marzo de 2020- es el de Puertos del Estado, por valor de 20 millones de euros. También ADIF nutrió esas cuentas con 12,5 millones de euros.

La medalla de Plata es para el Gobierno de Canarias. Según la investigación, trama de Koldo García -exasesor del ministro Ábalos y uno de los cabecillas de la trama- logró el 25% de sus ingresos por la venta de mascarillas en el archipiélago. ¿Cómo? A partir de cuatro contratos. De hecho, Fue el organismo que más firmó con esa empresa ahora investigada. El montante total llegó a ser de más de 12 millones de euros.

La medalla de bronce está compartida: 3,4 millones pagó a la empresa implicada la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior. Es una cantidad similar a la abonada por el Gobierno balear, con 3,7 millones. Sin embargo, en este caso, la administración que entonces presidía Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, reclamó posteriormente a la sociedad la devolución de 2,6 millones de euros. El motivo: parte de las mascarillas no eran de las características licitadas. No obstante, ese reembolso no se ha ejecutado a día de hoy.

Pero ¿por qué contrataron las administraciones con Solución de Gestiones SL? En la investigación se indica que Daniel Belmar Prieto, subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad expresó "verbalmente a los agentes actuantes que las empresas que resultaron adjudicatarias de los referidos contratos de emergencia surgieron de una reunión interministerial".

En ese encuentro, continúa el escrito, el Ministerio de Fomento y Transportes "puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario. Los representantes de los demás Ministerios manifestaron que, dada la escasez de material sanitario que había en esos momentos unido a las dificultades para acceder a líneas de compra, decidieron acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Fomento y Transportes".