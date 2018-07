Puigdemont: "El pacto de PSOE y Ciudadanos enquista las relaciones Cataluña-España"

PIDE UN REFERÉNDUM PARA APOYAR LA INVESTIDURA

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el pacto de Gobierno que rubricaron el PSOE y C's "contribuye a enquistar" las relaciones entre Cataluña y España. "El acuerdo no sólo no resuelve las cosas, sino que contribuye a enquistar algunos de los problemas que tiene España, en particular el de Cataluña", ha destacado Puigdemont.