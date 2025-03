Puigdemont exige explicaciones a Illa por el caos en Rodalies: "Esta es la 'normalidad' del 'Gobierno de todos'"

Nueva mañana de caos y de incidencias en Rodalies. Una avería eléctrica en la estación de Rodalies de Bellvitge-Gornal, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha provocado que durante las primeras horas de la mañana de este viernes se hayan notificado varios cortes de circulación hasta Gavà (Barcelona) y que el pasaje de un tren de la línea R2 Sud haya sido desalojada. Una nueva incidencia que se suma al sinfín de jornadas de caos que se viven en Barcelona y que genera el enfado de la ciudadanía y de Puigdemont.

El expresident catalán ha aprovechado la nueva avería para tachar de "auténtica vergüenza" el caos de este viernes en los trenes de Rodalies y que "esta es la 'normalidad' del 'Gobierno de todos'". A través de su cuenta de X ha publicado un tuit en el que critica duramente la gestión por parte de Illa apuntado que "no podrá esconderse más tiempo tras la estrategia de la anestesia".

Y no solo eso, sino que exige que el 'socialista' deberá comparecer de manera extraordinaria y dar la cara para "defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid".

"Cuando denunciamos que en Cataluña no se ejecutan nunca las inversiones aprobadas y en Madrid se ejecutan por sobre, nos quedamos solos: el gobierno catalán se calló, obsesionado con vender que todo esto es 'normalidad'. Será normalidad española, pero para los catalanes esto es una auténtica vergüenza", ha escrito en su mensaje en redes sociales.

Para terminar, Puigdemont ha recalcado que por este tipo de incidencias es por lo que "nosotros no hemos aprobado los presupuestos del gobierno español como hacen otros". "Por eso no los negociaremos hasta que no paguen lo que deben, porque las desinversiones afectan a la vida de la gente", ha concluido.