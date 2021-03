El expresident Carles Puigdemont ha asegurado que todavía no está claro que Junts per Catalunya pueda entenderse con ERC para formar un Gobierno en Cataluña: "No se puede dar ya por hecho que vayamos a entendernos para hacer Govern".

El político fugado de la justicia española ha afeado a ERC sus pactos con el Gobierno central que, según apunta, afectan a todo el independentismo. "Se tiene que acordar una estrategia compartida y solidaria. No puede ser que en Madrid unos vayan por su cuenta haciendo tratos con el Gobierno español que vinculan y afectan también todo el independentismo".

Puigdemont asegura que "ni la moción de censura, ni apoyar a ciegas al Gobierno español, ni aprobar el presupuesto ha servido de nada". "Los presos están en la cárcel, nos siguen persiguiendo por Europa y sigue habiendo persecución a gente vinculada al 1-O. Los partidos independentistas han ganado fuerza en el Parlamento. Aquí puede estar la vía por donde deben empezar a pasar cosas", ha señalado.

Se trata de unas palabras que llegan después de que la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, haya sido elegido para ostentar la presidencia del Parlament con el aval del resto de partidos independentistas.

Con los 32 votos de JxCat y los 33 de ERC, y con el compromiso de la CUP de no entorpecer su elección, Borràs tiene garantizados los apoyos suficientes para ser elegida presidenta del Parlament, por delante de la candidata socialista, Eva Granados.

La investidura, antes del 26 de marzo

La nueva presidenta deberá comunicar la constitución del Parlament al Rey Felipe VI, al vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y a las presidentas del Congreso y del Senado, y abrirá una ronda de contactos con todos los grupos de cara a la investidura del próximo presidente del Govern.

Según la legislación, el presidente del Parlament tiene 10 días hábiles para convocar el primer debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat, que se debe celebrar el viernes 26 de marzo como muy tarde y en estas dos semanas de margen ERC, Junts y la CUP deben cerrar un acuerdo para la formación del próximo Govern.