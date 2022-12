Puigdemont lanza un mensaje a Europa desde Bruselas: "Una Europa que no tenga miedo de decirle a uno de sus miembros cuando no respeta los derechos básicos. Y se lo diremos el día 21: ¡Así, no!". El independentismo traslada su reivindicación al corazón de Europa, miles de personas se han concentrado en la capital Belga donde han mostrado su apoyo al expresident.

Puigdemont acompañado de Mas y Rovira ha sido el encargado de encabezar esta manifestación convocada por la ANC Y Omnium Cultural. Bruselas se ha convertido en la imagen del soberanismo. Esteladas y gritos de independencia. La afluencia de manifestantes ha obligado incluso a las autoridades belgas a modificar el recorrido inicial.

El exconseller de salud, Antoni Comín también huido en bélgica, ha lanzado uno de los mensajes más duros contra la aplicación del 155: "Tenéis miedo de las urnas porque sois unos franquistas. Siendo vuestro gobierno en el exilio. Igual que en Cataluña cuando ganamos las elecciones. A nosotros no nos destituye el fascismo, nos destituye la democracia.

Este ha sido el único acto dentro de la campaña electoral en el que han participado juntas las 3 principales listas soberanistas. La líder de ERC, Marta Rovira, hacía un llamamiento a las urnas para validar la república: "Tenemos que ganar otra vez en las urnas y hacer lo que tan bien sabemos hacer que es ejercer la democracia y terminar esta tarea: validar la república y volver a reconstruirla desde el inicio".

Las proclamas por la indepencia no han sido las únicas que se han escuchado a lo largo de la mañana. También ha habido mensajes para los presos: "No estáis solos". Incluso el Segadors, ha sido el himno de hoy en el metro de la ciudad.