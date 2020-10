Como todos los eventos que han tenido lugar este 2020, el puente de Todos los Santos llega marcado por la pandemia de coronavirus. En plena segunda ola de casos, las comunidades autónomas buscan frenar las aglomeraciones y los contagios, poniendo el foco en los cementerios.

En un año durísimo para muchas familias, muchos buscarán honrar a sus seres allegados que ya no están. Algunos obispados piden "prudencia" para cumplir las medidas sanitarias, marcando medidas para evitar grandes concentraciones de personas.

Cabe recordar que la visita a un cementerio no entra dentro de la lista de motivos considerados como causa justificada para salir de una región cerrada perimetralmente, pero en Madrid, por ejemplo, sí que se podrá ir a un camposanto que se encuentre dentro de una de las zonas básicas de salud con restricciones.

Es decir, por norma general, si uno quiere ir a un cementerio por el Día de Todos los Santos, deberá estar dentro de su misma zona, además de tener que cumplir una serie de medidas sanitarias básicas.

A continuación, repasamos qué medidas se han tomado desde las distintas comunidades autónomas para combatir el coronavirus en estos lugares:

Comunidad de Madrid

Pese a las medidas impuestas en 35 zonas básicas de salud, fuentes de la Consejería de Sanidad confirman a laSexta que, con motivo del puente de Todos los Santos, se permitirá ir a los cementerios de la Comunidad de Madrid que se encuentren dentro estas zonas.

Actualmente, sólo se puede acudir a un cementerio que se encuentre dentro de una zona con restricciones para acudir a un entierro, lo cual supone una causa justificada.

En Madrid, los cementerios dependientes de la Archidiócesis (San Lorenzo, San Sebastián Mártir, San Isidro y San Justo) han adaptado sus horarios para facilitar la visita de los fieles. Asimismo, el domingo 1 de noviembre, el cardenal arzobispo Carlos Osoro presidirá en la capilla del cementerio de la Almudena a las 12.00 horas una Misa funeral por todos los difuntos.

En Alcalá de Henares, las disposiciones dadas por el Obispado contemplan que se celebren misas el día 1 por los difuntos en los cementerios municipales y en los eclesiásticos, respetando siempre las medidas sanitarias; y en Getafe, las recomendaciones del obispo son: mascarilla, distancia social y aforos reducidos.

Castilla y León

En Ávila no habrá celebraciones comunitarias en los cementerios ni el día de Todos los Santos ni el de los Fieles Difuntos, aunque allí donde sea posible, el Obispado anima a celebrar la Eucaristía por los fallecidos el día 2 de noviembre en el templo parroquial. También recuerda que "ahora, más que nunca, es obligatorio el uso de la mascarilla y guardar la distancia".

Desde la Diócesis de Segovia explican que la mayor parte de los cementerios son propiedad de los ayuntamientos y en ellos no tienen autoridad de gestión, pero "los sacerdotes están disponibles para rezar en ellos siguiendo las normas sobre el aforo que los ayuntamientos establezcan".

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca anima a los vecinos de la ciudad a aprovechar los días anteriores para las visitas y además el consistorio procederá a reservar plazas de aparcamiento, limitando los aforos y con controles de la Policía Local a la entrada de los cementerios. El tiempo máximo será de una hora y de tres personas por cada unidad de enterramiento.

En Valladolid, el día 1, como es tradición, el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez, acudirá al cementerio del Carmen para rezar por los difuntos y por las víctimas de la pandemia.

También rezarán por la memoria de los fallecidos en las parroquias de Soria donde seguirán "fielmente" las indicaciones de la Junta de Castilla y León, que ha establecido controles de acceso en los cementerios, reducción de aforo a la mitad y límites de tiempo.

Asturias

En Gijón, el Ayuntamiento mantiene el horario de visitas a los cementerios durante los días de difuntos pero limitará la afluencia de visitantes, y aunque no establecerá un tiempo de estancia máximo en los cementerios, sí recomienda que sea lo más breve posible.

El Vicario General de la diócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sangrador, ha hecho llegar a los sacerdotes un escrito en el que establece que la celebración de actos religiosos en la solemnidad de Todos los Santos será en las iglesias y no en los cementerios.

Euskadi

En Vitoria, ninguno de sus dos cementerios, ni el Salvador, ni el de Santa Isabel, son de titularidad eclesial siendo su propietario el Ayuntamiento de Vitoria, por lo que el control de aforo y las medidas corresponden al gobierno municipal.

"En esta ocasión, la primera que vivirá la Diócesis en esta festividad bajo esta situación de pandemia, desde el Obispado hacemos un llamamiento a vivir el recuerdo de los familiares fallecidos con la prudencia que marcan las autoridades sanitarias y acudir a los cementerios respetándolas en todo momento", ha declarado a Europa Press el Vicario General de la Diócesis, Carlos García Llata, insistiendo en "espaciar" las visitas.

Aragón

La diócesis de Jaca, en Aragón, recuerda a los fieles que en estas dos fiestas hay que ser "exigentes" y "cumplir con rigurosa prudencia las medidas publicadas". Para ello, han establecido más horarios de misas en las que no se podrá superar el aforo del 25% y se aconseja que las celebraciones sean en el exterior.

Comunidad Valenciana

En Valencia, el Cementerio General ofrece ya desde el pasado domingo 25 de octubre y hasta el 8 de noviembre, misas todos los días, para que los fieles acudan de forma escalonada. La capilla del Cementerio acogerá misa a las 11 horas, según informa el capellán Benjamín Zorrilla. El día 1 de noviembre, la eucaristía de las 13.00 horas será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por los sacerdotes fallecidos en el último año.

Andalucía

La Junta ha ampliado los horarios en los cementerios hasta el 2 de noviembre: desde las 8:00 hasta las 19:00 horas. También se reduce el aforo, en algunos casos con la necesidad solicitar cita previa para acudir al cementerio, y ciudades como Sevilla han decidido que los grupos no podrán exceder de cuatro personas.

En Málaga y concretamente, en Manilva, el cementerio parroquial es el más concurrido, según informa la diócesis a Europa Press. Su párroco, José Antonio Melgar, explica que han "coordinado con el alcalde todo el protocolo". "Se abrirá de 8 de la mañana a 8 de la tarde, con aforo de 40 personas, controlado por personal de protección civil y cuidando mucho la limpieza y desinfección", ha indicado.

La novedad es que este año en los cementerios no se van a hacer responsos por quienes allí descansan, para evitar aglomeraciones. "Nuestra intención es que puedan venir a visitar a sus difuntos sin riesgo ninguno", afirma el párroco. Por su parte, Juan Francisco Cardaldas, párroco en Torre del Mar, explica que "el aforo se ha limitado por patios" y "la estancia no puede ser superior a media hora".

En Granada, la Misa del 2 de noviembre la presidirá el arzobispo Javier Martínez y se ofrecerá por las víctimas de la pandemia. "Sentimos de forma muy cercana el sufrimiento y dolor de las personas que padecen el virus, y de quienes sufren la pérdida de sus seres queridos, especialmente en estas circunstancias. Oramos por todos ellos y encomendamos a Dios el consuelo para todos ellos y rezamos por el fin de la pandemia", subrayan desde el Arzobispado.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), junto a todas las empresas españolas del sector, han realizado este viernes un homenaje a las víctimas de la pandemia y a todos los fallecidos durante este año, a través del lenguaje simbólico de las flores. Además, han querido dar un "merecido reconocimiento" al personal funerario, "el último y en ocasiones olvidado eslabón de la cadena sanitaria durante esta pandemia".

Castilla-La Mancha

Restricciones en las principales ciudades de la región. En Toledo, habrá controles de temperatura y se ha establecido un máximo de cuatro personas por sepultura.

En Albacete, se habilitarán dos controles de acceso, donde se tomará la temperatura y se dispensará hidrogel. Se recomienda que la visita no dure más de 45 minutos y se ha establecido un aforo máximo de 5.000 personas.

Cataluña

En Barcelona, los nueve cementerios ampliarán los horarios a partir del 24 de octubre, pero regularán el acceso para evitar las aglomeraciones.

En Tarragona, se recomienda no concentrar las visitas en este fin de semana. Se ha ampliado el horario y contratado personal de refuerzo, al tiempo que se aconseja una estancia máxima de tres minutos, con grupos limitados a seis personas.

En Girona, habrá aforo limitado, prohibición de comer o beber y límite de tiempo de estancia, mientras que en Lleida se ampliarán horarios.

Cantabria

En Santander, habrá control de temperatura y reducción del número de misas. Los principales cementerios aplicarán restricciones como el control de aforo durante los días previos al de Todos los Santos.

La Rioja

No habrá agua en las fuentes y contarán con controles de temperatura en el Cementerio Municipal de Logroño.

Murcia

Habrá limitación de aforo y controles de acceso. Se recomienda a las personas de riesgo evitar ir los días de mayor afluencia controles de acceso y el número máximo de personas no convivientes será de una persona por cada 4 metros cuadrados de superficie, no pudiendo coincidir no convivientes en aquellos panteones que cuenten con menos de 8 metros útiles.

Ceuta

Se abrirán cinco entradas distintas para evitar aglomeraciones y se realizarán controles de temperatura.

Melilla

Control de aforo, de acceso y posible ampliación de horarios durante el puente.