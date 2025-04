¿Puede haber otro apagón en España? Cómo estar preparados para otro corte de luz masivo

Una radio a pilas o con batería que no requiera de electricidad, esencial en un apagón

Carlos Cagigal, experto en energía, advirtió en Al Rojo Vivo sobre la posibilidad de futuros apagones en España y Portugal, similares al reciente. Aunque las causas exactas del apagón son desconocidas, Cagigal sugiere que una sobrecapacidad de generación eléctrica podría haber causado oscilaciones de tensión y el colapso del sistema. La infraestructura energética española, según él, no está preparada para almacenar toda la energía generada, lo que podría provocar más apagones en el futuro. Para prepararse ante emergencias, se recomienda tener un kit con agua, alimentos no perecederos, ropa de abrigo, medicamentos, linterna y radio a pilas, entre otros elementos.

"No es un caso aislado. Hay que preparar a la población, porque esto va a repetirse en los próximos meses": con estas palabras, el experto en el sector energético Carlos Cagigal explicaba en Al Rojo Vivo (laSexta) alertaba el día del gran apagón en España y Portugal que podía volver a ocurrir. Aunque las causas del apagón eléctrico que paralizó el país durante muchas horas todavía se desconocen, Cagigal se anima a señalar que seguramente será una "sobrecapacidad de generación de energía eléctrica" lo que habría provocado oscilaciones de la tensión y, consiguientemente, el colapso del sistema. Para entendernos, sería como cuando "tienes un pico de consumo en tu vivienda y saltan los plomos".

Además, Cagigal cree que esto se podría volver a producir en las próximas semanas, ya que la infraestructura energética española no está preparada para almacenar toda la energía que se produce: "Va a tardar entre 12 y 24 meses en existir esa capacidad". "No es un caso aislado. Hay que preparar a la población, porque esto va a repetirse en los próximos meses", alerta Carlos Cagigal para concluir. ¿Y cómo nos podemos preparar? Hace apenas unas semanas, no dejaba de hablarse de un kit de supervivencia que estaba planteando la Comisión Europea para disponer de suministros suficientes para tres días en caso de que haya una situación de crisis.

¿Qué hay que tener en caso de emergencia?

Aunque este kit se planteó en un escenario (improbable) de guerra, este paquete de emergencias es útil para cualquier situación crítica, como es un evento meteorológico extremo, una pandemia, un ciberataque o, como ha sido el caso, un corte prolongado de electricidad. En estos casos, es recomendable disponer en casa de lo siguiente:

Agua potable embotellada

Alimentos no perecederos

Ropa de abrigo

Manta de emergencia

Navaja multiusos

Medicamentos

Botiquín de emergencias

Linterna con pilas de repuesto

Velas

Mechero o cerillas

Documentación esencial (DNI, recetas médicas...)

Duplicado de llaves de casa y del coche

Dinero en efectivo

Aunque el apagón provocó cortes de luz y no de agua, hay que tener en cuenta que sin suministro eléctrico puede llegar un punto en el que deje de haber agua corriente. Es por eso que siempre se recomienda disponer de reservas de agua embotellada, pero también estar atentos a las instrucciones de las autoridades sobre, por ejemplo, la eliminación de residuos, concretamente sobre el uso del inodoro.

Además de tener alimentos no perecederos, nunca está de más tener comida preparada que se pueda consumir a temperatura ambiente o tener aparatos que no necesiten electricidad, como hornillos de gas o estufas de leña. Pero en un caso como el que ocurrió este lunes, también es extremadamente importante disponer de una radio que funcione con pilas o una batería que no requiera de suministro eléctrico, para poder informarse en ausencia de comunicaciones.