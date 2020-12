Este miércoles empieza la Navidad. Al menos, según el alcalde de Vigo: el Concello de la ciudad gallega está a punto de encender sus archiconocidas luces para estas fiestas—las mismas con las que en 2019 desafió al propio alcalde de Nueva York—. No obstante, a diferencia de otros años, el socialista Abel Caballero asegura que las aglomeraciones serán inexistentes: "El evento no estará abierto al público, habrá seguridad Covid", recoge la agencia Europa Press.

Efectivamente, ante el "control absoluto" del aforo que anuncia Caballero, la ciudadanía viguesa tendrá que disfrutar del encendido de las luces de una manera insólita: desde casa y con el televisor como aliado. Si el año pasado eran 150.000 personas las que disfrutaron del acto, en 2020 la cifra apenas alcanzará la centena de asistentes, indica la Voz de Galicia.

Ahora bien, ello no evita que a lo largo de todas las fiestas los viandantes de Vigo puedan pararse a observar una de sus mayores atracciones turísticas. Al fin y al cabo, los millones de luces LED instaladas por el Concello nacen casi de un solo lugar: las arcas públicas. Concretamente, el Ayuntamiento de Vigo ha destinado 681.685 euros (sin impuestos) a sus luces de este año. Una cifra que, por sí sola, puede llamar la atención: ¿es mucho o es razonable?, ¿cuánto gastan los demás ayuntamientos?, ¿a cuánto sale por cabeza?

Las comunidades que más gastan en luces de Navidad

Todas las preguntas lanzadas pueden ser respondidas solo de dos formas: a través de los contratos públicos —donde la mayoría de ayuntamientos comparten sus licitaciones en esta materia (aunque no todos)—, y mediante las propias administraciones locales. Tras recopilar decenas de documentos, y como puedes ver en el mapa superior, se confirma que las ciudades que más han invertido en el alumbrado navideño son Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

La capital ha gastado 3,17 millones de euros en el suministro, montaje y desmontaje de sus luces de Navidad; la ciudad condal apunta que su gasto asciende a los 1,7 millones de euros, mientras que Palma afirma que el presupuesto total en esta materia ha ascendido a los 1.445.000 euros.

Ahora bien, cabe recordar que Madrid y Barcelona son las ciudades más pobladas de España. En este sentido, resulta interesante observar cuál es el gasto per cápita efectuado en el alumbrado navideño: los datos muestran que la ciudadanía de estos dos municipios no es la que más paga. Es más, en Madrid el gasto en luces navideñas, repartido entre su población, no alcanza el euro por habitante (0,97), mientras que en Barcelona se supera ligeramente esa cifra (1,04 euros por habitante).

El caso de Palma es diferente: sí que se encuentra en el 'top' de ciudades donde más se ha invertido en la iluminación per cápita, con un valor cercano a los 3,50 euros. En el mapa inferior puedes consultar cuál es el gasto per cápita por municipios. Cuanto más próximo a la derecha esté el círculo, mayor será su gasto en esta cuestión.

De entre los 72 contratos a los que ha podido acceder laSexta.com —se han seleccionado las capitales de provincia y diversas ciudades de más de 100.000 habitantes, como Elche, Cartagena, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares—, llama la atención el gasto de algunos municipios más pequeños, que se han analizado por su elevada inversión per cápita.

Sanxenxo (Pontevedra) es la ciudad que más gasta en luces de Navidad por habitante: 4,60 euros. Le siguen Marbella (Málaga, 4,36 euros), Villa de Ermua (Vizcaya, 3,77 euros), Valle de Trápaga (Vizcaya, 3,75 euros), Soria (3,56 euros) y la mencionada Palma de Mallorca. Por el contrario, algunas de las ciudades en las que menos se gasta por habitante son Lleida (5 céntimos), Alcalá de Henares (12 céntimos) o Valencia, con 13 céntimos per cápita.

Si atendemos a los gobiernos locales que rigen en cada municipio, el 'top' de gasto en Navidad lo lideran el PSOE y el Partido Popular. Son las dos formaciones que más gobiernan en las más de 70 localidades analizadas. Las ciudades en las que lidera el PP son las que más gasto en luces de Navidad acumulan, con una cifra superior a los 7 millones de euros. Las ciudades con ejecutivos socialistas, en cambio, invierten unos 5,4 millones en el alumbrado. En el gráfico inferior puedes comparar el gasto de los partidos y seleccionar también una Comunidad Autónoma. A mayor tamaño del círculo, mayor gasto en luces de Navidad.

Unidas Podemos ostenta un gasto de 3,4 millones en tres ciudades (Barcelona, donde gobierna Barcelona en Comú con el PSC), Palma de Mallorca y Cádiz. En las localidades en las que gobierna Ciudadanos, Albacete y Palencia, la suma total es de unos 130.000 euros —la formación también gobierna en Granada, cuyo contrato es de 2019 y se divide en diferentes festividades; laSexta.com se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del Ayuntamiento, pero no ha recibido respuesta—.

Con respecto a los partidos nacionalistas, como ERC, el BNG, PdeCat o el PNV, el partido que más invierte es el Partido Nacionalista Vasco (también es el que gobierna en más ciudades de entre las analizadas). Asimismo, hay tres ciudades que cuentan con gobiernos locales, como Ourense, Cartagena o Ávila. En las dos primeras el gasto es similar —alrededor de 290.000 euros—, mientras que en la ciudad castellano-leonesa el presupuesto en luces de Navidad fue de 82.644,63 euros.

La variabilidad en los contratos

Como explicamos anteriormente, se han utilizado dos vías para acceder a los importes invertidos en las luces de Navidad: por un lado los contratos públicos y, por otro, se ha llamado por teléfono a los propios ayuntamientos.

El primer mecanismo es el más eficiente, aunque no está exento de problemas. Para empezar, muchos ayuntamientos dividen sus contratos entre diversos años y fiestas: esto ocurre, por ejemplo, en Alicante, Cádiz, Teruel o Badajoz, entre otras.

Por otro lado, Bilbao incluye el gasto en luces de Navidad en el contrato general que rige el alumbrado de toda la ciudad: "No se puede decir una cifra exacta de cuánto se gasta Bilbao en las luces de navidad. Estas se colocaron hace años, forman parte del contrato general y siempre son las mismas", explica el Ayuntamiento a laSexta.com. Aun así, desde el ejecutivo han dado una cifra aproximada del coste: 150.000 euros, que corresponden al "montaje, la conservación y mantenimiento, y el desmontaje" del alumbrado.

Algo parecido ocurre con Oviedo, donde, según explica el departamento de comunicación del gobierno local a laSexta.com, "no se puede saber" cuánto se ha gastado en luces de Navidad: "Se trata de un contrato bienal, donde se decide dentro de un contexto global cuánto va para cada fiesta. No se puede hacer un desglose del importe que se ha destinado a Navidad", insisten, a pesar de que otros ayuntamientos también tienen un contrato similar y aun así han sido capaces de indicar cuál es el importe.

A la hora de recoger los datos, se han contabilizado los importes de los contratos en el alumbrado público sin el IVA. En total, se han analizado las licitaciones de 72 municipios, repartidas por todas las Comunidades Autónomas.