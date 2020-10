PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso su propuesta para reformar la ley que regula la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de modificar las mayorías parlamentarias necesarias para renovarlo y poner fin así al bloqueo.

La intención de los partidos del Gobierno es la de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria a mayoría absoluta de 176 escaños para poder renovar dicho órgano a través del bloque de investidura, sin necesitar los votos del PP.

Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, han comparecido juntos en rueda de prensa para informar del registro. Al no ser obligatoria la consulta al Consejo de Estado, porque se tramitaría como proposición no de ley, podría estar en vigor en dos meses.

"La reforma intenta garantizar el funcionamiento de la justicia tal y como establece la Constitución", ha dicho Lastra, que ha acusado al PP de "haber roto en dos ocasiones un acuerdo para la renovación del CGPJ".

A finales de septiembre, firmaron un escrito para desbloquear el CGPJ PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromis, Teruel Existe y Nueva Canaria. Todos los firmantes conforman una mayoría total de 187 escaños.

"Se establece una mayoría viable, no reforzada, para poder sacar adelante la renovación. (...) Ahora se trata de que el CGPJ siga funcionando con apoyo de una mayoría absoluta", ha añadido.

Por su parte, Pablo Echenique ha apuntado que es una proposición de ley "para que se cumpla la Constitución": "La hemos presentado porque el constitucionalismo se hace y no se dice como el PP".

Vox y PP anuncian que recurrirán a los tribunales

La oposición ya se ha pronunciado. Vox y PP dicen que acudirá a los tribunales.

Para Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, "no tienen límite con tal de tener el poder absoluto" y la medida, dice"es un fraude". "Las mayorías siguen existiendo salvo cuando un Gobierno quiere imponer una dictadura" y ha continuación ha añadido: "Solo un dictador quiere imponer la mayoría que a él le interesa".

Desde el Gobierno, ha respondido la ministra portavoz tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros: "La Constitución hay que cumplirla, no se puede ejercer de constitucionalista todo el rato" y el "PP no piensa cumplir con su obligación constitucional", recordando que Casado "dijo que no iba a permitirlo mientras este gobierno sea este gobierno".

El líder 'popular', Pablo Casado, ha argumentado en varias ocasiones que su negativa a pactar la renovación de la cúpula judicial se debe a que Podemos "está en una petición de cambio de régimen constitucional", en que "han pedido que el rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía" y defienden la "homologación de Bildu como interlocutor" y, por último, que esté imputado por "financiación irregular".

El CGPJ lleva en una situación de interinidad desde hace dos años. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Y los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

También desde el ámbito judicial se están produciendo las primeras reacciones. Piden independencia.