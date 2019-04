El PSOE releva a Susana Sumelzo como coordinadora de los diputados de Aragón

Así lo ha comunicado a los medios la secretaria de Organización del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tras la reunión que ha convocado esta tarde el secretario general de la formación en la Comunidad, Javier Lambán, con los diputados y senadores aragoneses y a la que no ha asistido Susana Sumelzo por tener que asistir a una Comisión Parlamentaria.

Una reunión que, según la secretaria de Organización, era "oportuna y necesaria" tras los últimos acontecimientos ocurridos en el seno del partido y para analizar el papel de oposición que va a ejercer el PSOE.

Alegría ha asegurado que la decisión de nombrar al nuevo coordinador no responde a la negativa de Sumelzo a abstenerse en la votación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en la investidura del pasado sábado, cuando la diputada ejeana votó en contra, sino que forma parte del proceso habitual que se lleva a cabo en cada inicio de legislatura.

Además, ha recordado que a los quince diputados que no acataron la disciplina de voto ya se les ha enviado una carta disciplinaria y, aunque preguntada por si Sumelzo debería dejar su acta como diputada ha pedido dejar "que las cosas sigan su curso", ha recordado que el partido cuenta con un reglamento y unas normas que "se asumen y respetan voluntariamente".

"El escaño no es de uno mismo, es de un partido y se hace acatando unas normas y si no se hace hay una sanción", ha advertido Alegría, quien ha reconocido que si en un momento uno de sus miembros no comparte las decisiones del partido también "entra la decisión personal" de cada uno. La parlamentaria aragonesa tampoco se ha pronunciado si Susana Sumelzo debería abandonar el escaño.