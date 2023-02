El PSOE registrará este lunes en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como ley del 'solo sí es sí'. Según ha podido saber laSexta de fuentes socialistas, la decisión de presentarla de forma unilateral se tomó este domingo.

La proposición de ley, que se prevé presente a media mañana el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Patxi López, no contará con la firma de Unidas Podemos al no haber prosperado las negociaciones de este fin de semana entre los dos socios del Gobierno.

Unas negociaciones que han estado centradas en cómo se pueden castigar con mayor pena las agresiones sexuales en las que haya violencia e intimidación, después de la acumulación de rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la norma.

Finalmente, se ha optado por incluir un subtipo con penas más altas si hay violencia o intimidación. Fuentes socialistas insisten a laSexta en diferenciar que es un subtipo, y no un agravante, ya que "los agravantes siguen estando al albor de la interpretacion de los jueces". Y no quieren repetir errores, explican.

"Esta ley no toca el consentimiento, la reforma legal. El consentimiento es la esencia de esta norma", ha defendido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en Atresmedia. "El consentimietno no se toca. No se distingue entre agresión o abuso, todo es agresión", ha sentenciado.

Fuentes de Igualdad a este medio califican la decisión de "inexplicable" y señalan que el PSOE no se lo había comunicado. "Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo deciden romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación", añaden. Y advierte de que ven con "preocupación" que PP y PSOE sumen sus votos". "El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo 'sólo sí es sí' y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del código penal", advierten.

Los socialistas ya habían advertido el viernes de que de no cerrar una propuesta conjunta lo harían en solitario, aunque confiaban en alcanzar la "unanimidad" para realizar las "mejoras técnicas que hagan falta". También desde Unidas Podemos preferían "una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva contra le ley". La ministra de Igualdad, Irene Montero, señalaba que su única línea roja para la reforma de la ley era el consentimiento sexual, porque aunque no hubiera resistencia por parte de las víctimas, sin consentimiento "también hay violencia".

Ahora, visto el resultado de las negociaciones, se sobreentiende que la fórmula de un subtipo si hay violencia o intimidación, no cumple los requisistos de Unidas Podemos para salvaguardar a las víctimas y evitar que el foco en los tribunales se ponga en si existió consentimiento.