El PSOE reitera al PP que en medidas contra la violencia machista no puede haber austeridad

El PSOE ha instado este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dar la cara y liderar la lucha contra la violencia machista, que se ha cobrado cuatro víctimas en pocos días, y le ha pedido que acuerde la estrategia nacional contra esta lacra con partidos, organizaciones de mujeres, regiones y ayuntamientos.

El PSOE ha convocado en Ferraz una reunión urgente con colectivos feministas y asociaciones de mujeres para estudiar iniciativas dirigidas al Gobierno para detener el "reguero" de víctimas de la violencia machista.

Según ha explicado la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, la reunión se ha convocado no sólo por la "enorme" alarma social que han causado los últimos asesinatos, sino también por el "silencio y pasividad" del Gobierno ante la gravedad de los hechos.

"Todavía no he oído a la ministra Ana Mato ni condenarlos ni dar alternativas", ha lamentado Causapié, quien ha criticado que no haya sido la titular de Asuntos Sociales la encargada de presentar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, sino el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

No obstante, para el PSOE y las organizaciones asistentes a la reunión de Ferraz, debería ser el presidente del Gobierno quien condenara estos asesinatos y diera una respuesta a la sociedad. Esa respuesta, según Causapié, es que el propio Rajoy lidere un consenso "amplio" y "real" en la lucha contra la violencia machista dentro de la estrategia nacional presentada este sábado. Para eso, ha añadido, debe llamar a los partidos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones y organizaciones implicadas.

Causapié ha alertado de que en el último año han disminuido tanto las denuncias como las llamadas de auxilio de mujeres maltratadas debido, en su opinión, a la reducción de los presupuestos para campañas de sensibilización y servicios de atención, así como a las dificultades para acceder a un empleo. "La política de recorte y austeridad del Gobierno están resultando una condena para muchas mujeres", ha denunciado la dirigente socialista.

En el mismo sentido, el secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando, que también ha asistido a la reunión, ha insistido en que las políticas de austeridad no pueden afectar a la lucha contra la violencia machista. A su entender, con el Gobierno del PP se ha bajado la guardia, la violencia machista ha dejado de estar en primer plano y la crisis se ha convertido en una justificación para luchar menos contra ella.

Rajoy debe ser "el primero en dar la cara", ha insistido el dirigente del PSOE, al tiempo que ha criticado algunos pasos "negativos" que se están dando en este sentido. Entre ellos, la reforma del Código Penal con medidas como que haya condenas a prisión que pasen a quedarse sólo en multas o la mediación. "Son barbaridades", ha afirmado Hernando, quien ha insistido en que el Gobierno se implique con la máxima autoridad y "no ponga excusas".