PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen responsabilidades al Gobierno por la Gürtel mientras el PP guarda silencio

Para Pedro Sánchez, un gobierno paralizado y agotado por la corrupción es un lastre para el país: "Nosotros lo que queremos es un Gobierno que no dedique tanto tiempo y esfuerzo a defenderse de los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora".

Y si hay un responsable en la trama Gürtel, el presidente valenciano, Ximo Puig, tiene claro quién: "El PP de la Comunidad Valenciana debe asumir de una vez por todas su responsabildiad política. No hay un nuevo y un viejo PP; hay un PP que es responsable".

Desde Podemos califican al PP como "cloaca" y "ciénaga" y aseguran que las declaraciones de estos días demuestran que no actúa como un partido político normal: "El PP se comporta como una organización. Esto afecta a personas que han sido presidente de comunidades autónomas" ha defendido Echenique.

Ciudadanos tampoco lo considera un caso aislado. Para Albert Rivera, el PP está "impregnado de corrupción" y les exige responsabilidad: "No estamos ante el caso Gürtel, no es un caso valenciano, estamos ante el caso PP. Hay que reaccionar. Que no se pudran los temas".

Xavier García Albiol dice que no está siguiendo las declaraciones en la Audiencia Nacional: "No he escuchado al Bigotes, estoy liado aquí con la política catalana". Y mientras, Rajoy, desde Sevilla ni una sola palabra de las nuevas revelaciones sobre la Gürtel.