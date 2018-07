'El Bigotes' señala a Camps como la persona que ordenaba cobrar en negro los actos de campaña del PP valenciano a otros empresarios

Álvaro Pérez 'El Bigotes' señala ante el juez quién ordenaba financiar en B al PP valenciano. "Esa persona es Francisco Camps".

'El Bigotes' ha relatado cómo cobraba en negro o con facturas falsas los actos que realizaban para el partido por orden de Camps. "Camps me dice que es la única forma de cobrar y que si no me interesa, que lo deje".

La mayor parte de las veces, dice, eran los empresarios los que se hacían cargo de las facturas. Ellos las giraban con conceptos falsos por trabajos que realmente habían hecho para el partido. "Aquí no están todos los empresarios que son".

'El Bigotes' dice que alguna vez, personas del partido, como Ricardo Costa, le pagaron directamente y en metálico. Un Ricardo Costa al que ha reconocido como interlocutor, pero siempre intentando restarle responsabilidad.

"Costa recibía órdenes, Costa no tenía relación con los empresarios. Tenía las manos atadas", ha asegurado Pérez ante el juez.

Porque insiste, estaba muy claro quién decidía qué empresario pagaba cada factura. "Ahí el único que repartía era o Juan Cotino, Camps o su jefa de gabinete".

Según él, Costa siempre se opuso a este sistema de pagos que los ha sentado en el banquillo. Sobre Costa, 'El Bigotes' dice que sólo obedecía órdenes y que no le gustaba este sistema.