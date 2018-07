PSOE y Podemos no empezarán a negociar todavía

En Podemos consideran que ha llegado el momento de que los socialistas se decidan. "Si trata de hacer un Gobierno con Ciudadanos y PP o con nosotros e Izquierda Unida".

Así, si Sánchez prefiere intentarlo con la formación naranja, Iglesias le avisa de que no cuente con ellos. "El Gobierno de la Gran Coalición que lo negocien con las derechas", señala el líder de Podemos. Un ultimatum que el secretario general del PSOE definía como "una negociación en exclusiva y excluyente". En este sentido, señala que lo que el grupo socialista pide es un "diálogo abierto y plural".

Es decir, deja la puerta abierta, pero Iglesias le recuerda que Albert Rivera ya le había advertido también de esta incompatibilidad."Ciudadanos ha explicado que con nosotros no pueden negociar un acuerdo de Gobierno", ha precisado Iglesias.

Esto es, no pueden porque no coinciden ni en las políticas economicas ni en la cuestion territorial, en la que Iglesias sigue apostando por un referéndum que, dice, ha copiado de los socialistas. Pero, pese a las diferencias, Pedro Sánchez mantiene la esperanza a base de 'eslóganes': "Como decía el anuncio de unas zapatillas de baloncesto: 'impossible is nothing".

Así, vuelve a pedir a Podemos que se lo piense. "Le pido a Iglesias que lo reconsidere. Quien estará contento con esta noticia será Rajoy". También el líder de la formación morada se muestra optimista: "Mi impresión es que prefiere un Gobierno con nosotros que con las derechas".

Una impresión que luego ha precisado en Twitter. 'Queremos un gobierno de progreso y trabajar contigo en él. La gente quiere que nos entendamos, pero con las derechas no, Pedro', escribía en un mensaje Iglesias.