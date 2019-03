PSOE, Podemos y C's aplauden la dimisión de Aguirre y critican que no se haya producido antes: "Espero que sea la definitiva y no vuelva"

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, se ha referido a la decisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre de dimitir como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital para apuntar: "Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido".

También se ha hecho eco de la dimisión la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. Afirma que la popular ha dimitido "acorralada" por la corrupción y ha deseado que "no vuelva" a la política.

"Si hay algo que ataca la democracia es romper las reglas del juego", ha reflexionado la portavoz socialista en una comparecencia en la que ha estado acompañada de la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández.

"El PSOE hace tiempo que ha venido pidiendo su dimisión, desde que saltaron escándalos de Púnica o Gürtel", ha dicho la edil socialista, quien ha considerado que la permanencia de Aguirre en el Pleno era negativa para la democracia, el Pleno y la vida política de Madrid.

A través de su cuenta de Twitter, Ahora Madrid ha "celebrado" la dimisión de Aguirre, si bien consideran que no es "suficiente" y pide que se "diriman todas las responsabilidades". "Queremos que se esclarezca su etapa como presidenta del PP de Madrid", ha explicado la formación.

"No es el caso Púnica. No es el caso de la Gürtel. No es el caso Bárcenas. Es el caso del PP", ha sentenciado en la red social Ahora Madrid tas conocer la decisión de renuncia de Aguirre.

Por su parte, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha apuntado que "Aguirre ha dado un paso atrás. El momento era este, estaba acorralada".

Considera también Villacís que "este no es el caso Aguirre, es el caso PP" y, sobre el escándalo detrás de la renuncia de la hasta ahora portavoz del grupo popular en el consistorio madrileño, ha criticado: "Genera repugnancia que cuando la gente lo pasaba mal había quien se lo llevaba a manos llenas".