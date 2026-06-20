PP y PSOE se enzarzan por González Amador: para los 'populares' "un particular" mientras que para los socialistas es "algo más"

Entre líneas Tras el informe de la UCO sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en Génova hay más silencio que nunca y aquellos que lo rompen lo hacen para cambiar la postura y calificar al empresario solo de un "particular".

En los últimos días, un informe de la UCO ha puesto en el punto de mira a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al señalar que su empresa, Masterman & Whitaker, carece de medios para prestar servicios de consultoría facturados a Quirón Prevención. Tanto Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han optado por el silencio desde que surgió la noticia. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha declarado que se trata de un asunto personal de González Amador con Hacienda. Anteriormente, el partido denunciaba una persecución del PSOE contra Ayuso. Desde el PSOE, Óscar López ha insinuado que el caso podría afectar a Feijóo.

Pasan ya 48 horas desde que saliera el último informe de la UCO que señala que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y a una de sus empresas, Masterman & Whitaker, "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados a Quirón Prevención".

No obstante, la postura de Alberto Núñez Feijóo este sábado es el silencio. El mismo que también mantiene la presidenta madrileña, a la que no se ha vuelto a ver en público desde que saltó la noticia. Un silencio que contrasta con la defensa férrea de su pareja que la presidenta de la Comunidad de Madrid había hecho hasta ahora

Lo que parece claro es que ha cambiado la postura oficial del partido. González Amador es ahora "un particular" que debe "aclarar sus cosas con Hacienda". "Tengo que decir que es una cuestión particular, que no afecta a una administración sino a una persona; si hay un empresario que tiene que arreglar cosas con la Hacienda publica es una cuestión personal", apuntaba Miguel Tellado, secretario general de la formación 'popular'.

Pero hasta hace no mucho, desde el partido denunciaban lo que consideraban una persecución a Díaz Ayuso. "Es evidente que hay una cacería del PSOE contra ella. Es lamentable traspasar la barrera personal de los políticos", decía el propio Tellado al respecto.

Es decir, el PP parece distanciarse de ese "particular" al que, desde el PSOE, señalan como "algo más" que solo un ciudadano particular. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, directamente ha ido más allá apuntando que el caso le salpicará al líder 'popular': "La corrupción de Quirón y Ayuso le va a costar el puesto a Feijóo".

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