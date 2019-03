El PSOE denuncia en un vídeo las mentiras de Rajoy en sus tres años de Gobierno

El PSOE ha difundido en las redes sociales el vídeo '#3añosPPerdidos' en el que, con motivo del tercer aniversario de las elecciones generales que dieron la victoria al PP en noviembre de 2011, recoge una sucesión de declaraciones de Rajoy para evidenciar sus "continuas contradicciones y rectificaciones" en diversas materias.

"Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio", "Se lo voy a decir con meridiana claridad: No va a haber ningún rescate de la banca española". Con estas palabras pronunciadas por Rajoy arranca el vídeo de los socialistas que alude a asuntos como el rescate bancario, los copagos o los impuestos, y denuncia la "escasa sensibilidad social" del PP ante el paro, la pobreza infantil y la desigualdad.

Mientras se siguen escuchando las declaraciones del presidente, las imágenes muestran la respuesta que tuvieron en la calle las "políticas de recortes" en la sanidad, la educación o la dependencia y las protestas que se materializaron en las distintas mareas ciudadanas.

Para finalizar, se mencionan los casos de corrupción que han afectado al PP y la investigación judicial sobre la financiación de este partido y se puede escuchar a Rajoy "negando tajantemente la contabilidad B" al tiempo que se recuerda su relación con su extesorero Luis Bárcenas y los SMS publicados por la prensa. "El peor error que puede cometer un gobernante es no estar en la realidad", es la frase de Rajoy que cierra el vídeo de unos dos minutos de duración.