El PSC se desvincula de la postura del Gobierno de aplicar el 155 sí o sí

ICETA EN AL ROJO VIVO

Miquel Iceta ha confirmado en Al Rojo Vivo que la postura del PSC es no apoyar el 155 si Puigdemont convoca elecciones. El líder del PSC ha confesado que en estos últimos días ha mantenido varias conversaciones con el presidente de la Generalitat. Cree que todavía no tiene tomada la decisión de proclamar o no la independencia.