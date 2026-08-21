La presidenta del CGPJ se reunirá con Vivas "a la mayor brevedad posible"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El contexto Según informa el órgano de gobierno de los jueces, los gabinetes de las presidencias de ambas instituciones están en contacto para cuadrar agendas y posibilitar ese encuentro cuanto antes, tal y como había solicitado Vivas por carta.

El vocal del CGPJ, José Antonio Montero, se reunió en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para comunicarle la disposición de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, a reunirse con él ante la crisis migratoria. Los gabinetes de ambas instituciones están coordinándose para concretar el encuentro, solicitado por Vivas. Perelló ya había informado a Vivas sobre medidas para reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta. Montero también se reunió con jueces y representantes legales para evaluar las necesidades judiciales ante la crisis. Vivas busca trasladar la situación a altos cargos judiciales, criticando la falta de respuesta del Gobierno central.

El vocal del CGPJ José Antonio Montero se reunió este jueves en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien trasladó la disposición de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, a reunirse con él "a la mayor brevedad posible" ante la crisis migratoria.

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, los gabinetes de las presidencias de ambas instituciones están en contacto para cuadrar agendas y posibilitar ese encuentro cuanto antes, tal y como había solicitado Vivas por carta, bien desplazándose la presidenta a Ceuta bien recibiéndole en la sede del Consejo.

Perelló ya remitió el pasado día 18 a Vivas una carta informándole de los acuerdos adoptados ese mismo día por la Comisión Permanente del Consejo con el fin de reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta y garantizar el normal desarrollo del servicio público de justicia en la ciudad autónoma.

Montero visitó la ciudad autónoma en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Permanente y se reunió con los jueces y magistrados del Tribunal de Instancia, a los que dio traslado de las decisiones ya adoptadas por el Consejo y con los que analizó las necesidades para que los órganos judiciales puedan hacer frente a la crisis migratoria.

Con el mismo objetivo, mantuvo encuentros con representantes de los colegios de abogados y de procuradores de la ciudad. El presidente de Ceuta advirtió este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

Aquel día, Vivas anunció que solicitará ser recibido por Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que Ceuta "está en peligro". Vivas insistió en que la situación en la ciudad autónoma continúa lejos de la normalidad y que desconoce todavía cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado.

El presidente ceutí denunció una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno central hacia "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y recordó que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Ceuta de territorio en situación de "alto riesgo".

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