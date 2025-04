Pradas exculpa a Mazón de la responsabilidad de mandar tarde la alerta del día de la DANA y echa las culpas a los técnicos

De momento Salome Pradas es la única política imputada. La exconsellera de Justicia e Interior ha declarado ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que el mensaje de alerta a la población que se emitió a las 20:11 horas del 29 de octubre no se retrasó por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sino por los técnicos. Ahora, en su declaración hay muchos cabos sueltos. Pradas ha dicho ha dicho que no esperaron al Presidente para mandar la alerta y que le llamó varias veces. La pregunta es: ¿es una estrategia para intentar salvarle?

Todo indica a que sí. Por lo tanto, hay un cierre de filas absoluto con el president de la Generalitat valenciana a quien ha exculpado en todo momento de la responsabilidad de mandar tan tarde la alerta del día de la DANA. Además, ha dicho que no se notificó no porque no estuviera ilocalizable, sino que fue una decisión que tomaron los técnicos y que se fue demorando porque no se ponían de acuerdo.

Aun así, el testimonio de Pradas no coincide con lo que opina la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. De hecho, le ha ofrecida a le exconsellera hasta en dos ocasiones declarar al president de la Generalitat. Hay que recalcar que no le puede imputar porque tiene la condición de aforado y por tanto tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien le llamase. Eso sí, Mazón sí podría declarar voluntariamente.

Por el momento, el 'popular' ha rechazado dicha opción. Lo que si ha dejado muy claro la magistrada es que si declara no va a ser como testigo, sino como investigado por las responsabilidades que pudiera tener. Por lo tanto, tendría que ir al juzgado con un abogado y con todas las garantías.

El papel de Pradas

Pradas era la máxima responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana y ni siquiera conocía la existencia del sistema de alerta a la población. "A las 20 horas es cuando recibo la llamada. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert", aseguraba la exconsellera.

En una entrevista, Salomé Pradas afirmaba que no recibió ninguna información hasta las 20 horas, aunque en otro audio se escucha a un técnico explicarle su funcionamiento a las 19:15 horas: "Puedes decir que, durante una hora, todo el que entre y salga de la zona lo reciba"

No enviaron el aviso hasta las 20:11 horas, a pesar de que su número dos avisó del inminente colapso de los barrancos a las 2:45 horas. Y esta no es la única mentira de la exconsellera. Salomé Pradas negó que la delegada del Gobierno le hubiera ofrecido la colaboración de la UME. No sabía que la reunión que mantuvo con su equipo, en la que decía lo contrario, había sido grabada.

Una mentira tras otra para intentar tapar una gestión que acabó costándole el puesto y su imputación. La jueza reconoce un mando único liderado por ella. La responsabiliza de las decisiones tardías que se tomaron aquella tarde.