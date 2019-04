PP y PSOE polemizan sobre la negativa de Rajoy a debatir con Sánchez e Iglesias invita a todos a debatir a dos

Frente al no del PSOE a un cara a cara con Podemos, Iglesias busca explicaciones porque "es triste que algunos tengan miedo a debatir".

Dicen los socialistas que no lo aceptan porque la formación morada no es su rival porque se "va a elegir presidente del Gobierno y la elección va estar entre Rajoy y Sánchez".

Por eso reivindican el clásico debate y acusan a Rajoy de no querer rendir cuentas. Precisamente eso es lo que no tienen claro en el PP: no ven quién es exactamente la alternativa al presidente en funciones.

En el PSOE reciben el mensaje como un mal precedente y creen que en un debate a cuatro todo se diluye mucho más.

Será la primera vez que Rajoy se enfrente al resto de líderes de los principales partidos y, al menos, en esta campaña también será la única. La fecha y el lugar siguen sin definirse pero en el PP ya han pedido que sea en territorio neutral.