"Por cariño"; así justifica el exgerente del PP de Aguirre las donaciones de empresarios

Son audios de la declaración de Beltrán Gutiérrez ante el juez Velasco que publica la Cadena SER. El exgerente del PP madrileño reconoce a varios de los donantes del partido: "Hay algunos que sí que me suenan. CEIM, sí; Arturo Fernández, también".

Pero no tiene muy claro el porqué de sus generosas dádivas: "No sé si era por cariño al partido o buscando... no lo sé. O sea, yo me limitaba a decir que lo habían entregado".

El juez Velasco cree que era más porque iban buscando que por el cariño y le resume las cuatro vías de financiación irregular del partido de las que tiene indicios: "Una fundación, Fundescam; una segunda vía de financiación que es una cuenta de funcionamiento del PP para pagar como otra cosa servicios electorales; la tercera vía de financiación es una caja 'B' y en cuarto lugar, analizamos una cuarta vía de financiación en torno al porcentaje sobre la contratación pública".

Entre el juez y la fiscal intentan descifrar el sofisticado lenguaje en clave que utiliza Gutiérrez con el empresario Óscar Sánchez Moyano. Y el exgerente acaba reconociendo que probablemente hablaban de dinero.

Teresa Gálvez, fiscal, pregunta: "¿A qué se está refiriendo...y le leo, cuando Óscar le llama y le dice: querido mío tiene agua el cántaro mis obligaciones me aprietan, abrazos?". A continuación, Velasco añade: "¿Puede ser que el agua es dinero?".

A todo esto, Beltrán Gutiérrez, titubea y dice que no lo sabe pero que "puede ser", algo que refuerza las sospechas de los investigadores.