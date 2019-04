Podemos pide a Anticorrupción que investigue el "sobrecoste exorbitado" en la construcción de la M-45

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid han denunciado este lunes en la Fiscalía Anticorrupción la "matrioska" de beneficios para las constructoras concesionarias que generó la adjudicación y el sistema de 'peaje en sombra' de la M-45 a 30 años que, según sus cálculos, costará a los madrileños 10 veces más de lo que realmente valió su construcción.

El diputado regional Albero Oliver ha señalado que durante la investigación del caso a través de la comisión de Endeudamiento del Parlamento regional han descubierto, gracias a trabajo de comparación realizado por él con los precios de mercado de entonces, la "sorpresa escandalosa" de los precios de los materiales de construcción de carreteras se pusieron hace casi 20 años cuando se adjudicaron las obras.

"Nos hemos encontrado con sobrecostes escandalosos. Es una matrioska de beneficios en la cual las concesionarias van ganando año a año sobre precios inflados. Todo parece apuntar que a pesar de que la Unión Europea había recomendado no endeudarse, hicieron adaptar todas las leyes para poder hacerlo a través de un sistema de peaje en sombra cuando con una hipoteca normal nos hubiera costado menos. De 500 millones nos va a costar 3.000", ha apuntado.

Según ha explicado el diputado, todo el proceso empezó en 1998 y el primer pago a las constructoras adjudicatarias se realiza en 2002. "Y no entendemos por qué se ha tardado tantísimo y ha tenido que llegar Podemos para poner este tema encima de la mesa. Me gustaría preguntármelo a Cifuentes y a los gobiernos anteriores. Pero no es un problema del pasado, sino del presente. Este año han tenido que hacer una ampliación de crédito de 96 millones y vamos a pagar por la M-45 sólo en 2017 un total de 170 millones de euros", ha dicho.

A Oliver tampoco le cuadra el poco tiempo con el que contaron las empresas para realizar los informes y que cada tramo de la carretera se adjudicara cada una de las UTEs que se presentaron a través de un sistema de 'peaje sombra' que no les parece transparente. "Pedimos información sobre las cuentas de las empresas y en los últimos cinco ejercicios han tenido unos beneficios de más del 20%. No nos parece lógico que la ciudadanía tenga que dar estos beneficios a las empresas", ha apostillado.

El parlamentario autonómico ha detallado que el proyecto se licitó en 289 millones de euros, luego con algunas modificaciones los licitadores hicieron una oferta por 360 millones de euros. Cuando acabaron las obras según el jefe de concesiones llevaban pagados 510 millones y a día de hoy se ha pagado 1.100 millones de euros y estiman que la Comunidad de Madrid acabará pagando 3.000 millones de euros, incluidos sentencias y subida del IPC.

"Hablamos de un sistema un poco fraudulento que va enganchado. Tú has sobregenerado unos precios elevados, que te dan un beneficio porque te van a pagar el 6 por ciento, porque te da un beneficio a 30 años que da un nuevo beneficio. Y generas una matrioska por la que vamos a pagar 10 veces más. Para los 34 kilómetros de la M-45 vamos a destinar 170 millones y para los otros 2.500 kilómetros de la red de carreteras de la Comunidad solo va a ver 30 millones. Es una cuestión que no tiene lógica y es fraudulenta", ha añadido el diputado y presidente de la comisión de Endeudamiento, José Manuel López.