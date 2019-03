Pablo Iglesias pide en la Asamblea que no le aplaudan: "Soy sólo un militante, no un macho alfa"

Si hay algo que no ha dejado de repetirse desde el sábado han sido los gritos de ‘sí se puede’. Este domingo, en la segunda jornada de esta Asamblea Popular, tocaba debatir el modelo organizativo y el documento político que fijará la estrategia general de Podemos de cara a futuras citas electorales.

Las candidaturas con más acogida son las lideradas por dos Pablos: Echenique e Iglesias. Éste último, respaldado por muchos de sus colaboradores, ha lanzado su mensaje pero pidiendo silencio: "No quiero un sólo aplauso a mi intervención”. Además, ha asegurado que él no es imprescindible.

"No soy imprescindible. Me pongo al servicio con un equipo de trabajo con una manera de entender las cosas. Y si hay que organizarse de otra manera, yo soy un militante no un macho alfa y me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría" , ha manifestado.

En cuanto a posibles pactos para gobernar, la respuesta, dice, será ‘no’: "Puede que nos ofrezcan la presidencia del Gobierno a cambio de pactos. La diferencia es que igual nosotros en esas condiciones decimos ‘no’".

Estas opiniones son respaldadas por su equipo. En este aspecto, Errejón ha señalado: "Los documentos que proponemos y el equipo humano que proponemos son los que nos permiten estar a la altura en un momento en el que puede haber una mayoría política de cambio en nuestro país". Por su parte, Monedero ha dicho: "El poder lo tenéis vosotros".

Pablo Echenique, líder de la propuesta ‘Sumando Podemos’, también ha querido dejar claro su mensaje: "Podemos no quiere ni debe parecerse a los políticos de la casta. No hay que elegir entre eficiencia y democracia".

Su equipo defiende que el poder debe estar en manos de la gente. "Las elecciones no las gana un secretario general, ni tres, ni 100. Las gana la gente, el poder lo gana la gente", ha destacado Teresa Rodríguez. Además, han asegurado que no hay ningún tipo de rivalidad con Pablo Iglesias. Echenique ha afirmado que "el que quiera que Pablo Iglesias se eche a un lado es que no piensa con claridad". Una unión que ha quedado reflejada en un saludo entre ambos líderes.