Tras más de un mes de retraso, este martes el Consejo de Ministros aprueba el plan de choque para la hostelería y el comercio. La principal medida es la de una rebaja del 50% del alquiler en los locales de hostelería y comercio propiedad de grandes tenedores. Un respiro para las empresas, que verán reducidos sus gastos de forma considerable.

Para acceder a esta ayuda será necesario cumplir varios requisitos:

- que el local sea de un gran propietario (los que tienen más de 10 inmuebles urbanos). Y que no haya un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.

- Si cumple estas condiciones, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la quita del 50% durante el estado de alarma (en principio hasta mayo), sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores.

- Es además una medida sin coste para las arcas públicas. Los propietarios tendrán incentivos para rebajar sus precios.

Buena parte de los bares, restaurantes y comercios en España están en régimen de alquiler. Durante la pandemia, sus ingresos se han hundido y han tenido que realizar ERTE ante esta situación. Pero han tenido que ir pagando todos los meses la misma cantidad del alquiler.

La crisis de la hostelería, en datos

Según Hostelería de España, esta industria perderá en 2020 la mitad de los casi 130.000 millones de euros que facturó el año pasado. Calculan que la pandemia ha arrasado con 60.000 negocios.

El plan del Gobierno no contempla el modelo alemán, como reclamaba el sector, que pide 8.500 millones en ayudas directas. El Gobierno de Angela Merkel paga a los negocios afectados el 75% de lo que facturaran el año anterior.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, decía este lunes en Al Rojo Vivo, que ya se estaban dando ayudas directas a los sectores más afectados, y ha citado los avales ICO, los ERTE y las ayudas que dan las comunidades autónomas.

Los propietarios que no hayan aceptado bajadas de precios tendrán que hacerlo ahora. No les quedará más remedio que renunciar a la mitad de la renta durante este tiempo o no recibir nada en los próximos meses y que se lo reembolsen a plazos en el futuro.

La norma contiene incentivos fiscales para aquellos pequeños propietarios, con 10 o menos locales, que acepten renegociar sus alquileres. Estos incentivos fiscales estarán condicionados a que acepten rebajas en enero, febrero y marzo del próximo año.