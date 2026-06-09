Pilar Rahola, sobre la petición de Miriam Nogueras al papa para que hable catalán: "No le veo tanto escándalo"

El sumo pontífice ya está en Barcelona, pero, antes de su viaje, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados le pidió que utilizara el catalán durante su visita a la Ciudad Condal.

Pilar Rahola ha podido asistir a la bendición de varias ambulancias que ha llevado a cabo el papa León XIV en Barcelona. Los 31 vehículos serán trasladados hasta Ucrania por la Fundación del Convento de Santa Clara, liderada por Sor Lucía Caram, y están cargados de ayuda humanitaria.

Cristina Pardo aprovecha la conexión para preguntar a la analista política sobre la petición de Miriam Nogueras al papa para que hable catalán durante su visita a Barcelona. Rahola considera que la portavoz de Junts "lo hizo con respeto, hizo su papel, no le veo tanto escándalo".

El papa ha hablado en catalán en su primera homilía en Barcelona y, como indica la analista, "es muy importante para nosotros que el santo padre hable en catalán, especialmente para los creyentes". Iñaki López señala que quizá, para algunos, es insuficiente y querrían que León XIV oficiara una misa entera en catalán.

"Creo que es un error de base por parte de mis compañeros independentistas", responde Rahola. "Creo que el problema no es el papa, hay un problema con el catalán que es un problema político y legal", añade. La analista considera que el catalán debería reivindicarse, pero que hacer protestas contra el papa "es equivocarse de objetivo".

En cuanto a la impresión que le ha causado el papa, Pilar señala que ha sido muy amable y agradable. "Nos ha sonreído a todos, se ha ido parando", indica. Rahola indica que los vehículos se van a ir este mismo martes hacia Ucrania. "Esta noche dormirán en Francia", cuenta. Además, sor Lucía también se va a trasladar.

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