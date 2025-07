El gimnasio no tiene edad: los mayores de 80 se suman a las pesas y las máquinas

Lejos de los estereotipos y lo que suele verse en el gimnasio, los mayores de 70 y 80 años están demostrando mantenerse en forma compartiendo pesas y máquinas con los más jóvenes.

José Rodríguez Bernal, 'El Titi', tiene 79 años y deja sorprendidos a sus compañeros de gimnasio cada vez que va a entrenar. Por su parte, este hombre ha sido seis veces campeón de España de culturismo, campeón mundial de peso muerto y a día de hoy sigue activo físicamente con la misma pasión.

"Me encuentro fuerte y me encuentro bien. La fuerza me puede", asegura José, a quien los jóvenes definen como "un referente" para personas de todas las edades.

'El Titi' sostiene que no va a dejar "por nada" el gimnasio y ha enviado un mensaje a otros ciudadanos mayores: "Otra persona de mi edad está ahí sentado en un banco...Venid al gimnasio, que es lo bueno".

Sin embargo, otros opinan que la edad "te vuelve cómodo" o "vago". Por su parte, Angelita tiene 80 años y ha dado un cambio radical en su vida desde que ejercita su físico con sus entrenadores Guille y Pepe.

"Yo antes iba con un garrotito o me iba con el carrito de la compra, con lo que fuera, pero tenía que llevar algo. Y ahora yo ando sola, sin nada, y tan tranquila", desvela.

Pero no todo ejercicio físico se realiza en un gimnasio, por lo que muchos otros prefieren no poner excusas y salir a andar o cursar clases guiadas de yoga o pilates, entre otros.