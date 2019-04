El PP exige al PSOE que no se convierta "en la muleta de Podemos"

La estrategia del Partido Popular está clara: afear cualquier pacto entre PSOE y Podemos. Le exigen a Pedro Sánchez "responsabilidad" y que les permita gobernar allí dónde hayan sido primera fuerza". Rafael Hernando asegura que "el PSOE no puede convertirse en mero sostén o acompañante de otras fuerzas que nacen desde el populismo o desde el nacionalismo más rancio y radical".

El portavoz popular apunta que no es de recibo que algunos se auto-erijan como alcalde sin haber ganado las elecciones y asegura que el PSOE solo intenta disimular, dice, lo que han perdido en las urnas, aunque afirma que "ha sido el peor resultado de su historia del PSOE".



El Partido Socialista ha respondido a estas declaraciones. Según su portavoz, Antonio Hernando, el Partido Popular de Rajoy ha recibido el castigo de los electores y ahora intenta evitar perder gobiernos metiendo miedo. "La sociedad española del siglo XXI no se atemoriza con las llamadas de Rajoy diciendo que viene el lobo. El gobierno debería debería asumir con naturalidad el descalabro en ayuntamientos y CCAA", asegura.

La ciudad de Valencia es claro ejemplo de la pérdida de poder del PP. El PSOE le ha permitido a Compromís hacerse con la alcaldía y quitársela a Rita Barberá. Ella asegura que ahora la presidencia de la Generalitat depende de ese pacto, y de lo que le convenga al socialista Ximo Puig.

Barberá lamenta la decisión del PSOE, diciendo que es "increíble que el secretario general del psoe haya abandonado el centro izquierda de una manera tan determinante. Está haciendo un flaquísimo favor a España por esa radicalidad en la que está entrando".

Algunos pactos para los gobiernos más relevantes no sólo dependen de Podemos. También de Ciudadanos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, sigue en el aire. Albert Rivera, en El País, asegura que su partido no está siendo intransigente en las negociaciones, y que sólo no le gusta que le tomen el pelo. Además, recuerda que el batacazo del PP y del PSOE en algunos sitios ha sido tal que no será suficiente con un pacto solo a dos.