Semana decisiva para los pactos de izquierda antes de la constitución de los ayuntamientos

Izquierda Unida tiene sobre la mesa su propuesta de hacer un frente común de fuerzas de unidad popular para concurrir a las elecciones generales. Alberto Garzón subraya que esa convergencia ya ha funcionado en Madrid y Barcelona y que "la gente no entendería que cuando nos hemos unido y hemos ganado, ahora no nos uniéramos entre todos para ganar y echar a Mariano Rajoy".

Es la única puerta que deja abierta Garzón a una confluencia con Podemos y asegura que "si Podemos mantiene que todo pasa por entrar en ellos, nosotros no lo vamos a hacer". La postura de Podemos respecto a esta alianza es doble.

Primero, no quieren ser "la balsa de salvamento de ningún partido", como dijo Pablo Iglesias hace días en referencia a Izquierda Unida. Además insisten en que la gente lo que pide no es una mezcla de fuerzas, como aclara Sergio Pascual de Podemos, "los españoles no están pidiendo ni suma de siglas ni suma en coaliciones, sino que se sume gente con trayectorias profesionales intachables como la jueza Carmena".

El Partido Popular ha alertado varias veces, en los últimos días, de lo que supone converger con ciertos partidos que para Mariano Rajoy son "extrema izquierda". Los populares dicen que no se puede hacer política a costa del frentismo anti PP.

En el programa laSexta noche, Arenales Serrano, diputada del PP aclamó a Garzón que "no os juntéis para quitar el PP, juntaos para ayudar a la gente, lo que no me puedes decir es que lo que os une a vosotros es estar contra el PP, porque eso me da sólo pena".



El PSOE, de ese frente común, ni palabra. Se agarran a su lectura de las municipales y autonómicas. Dicen que españa quiere cambio, pero que es el PSOE es el que lo lidera por número de votos, y así se presentará. Como asegura Pedro Saura, diputado del PSOE, "somos el partido socialista obrero español y no necesitamos ni camuflar nuestras siglas ni nuestras ideas ni nuestros programas".



A un frentismo anti partido popular, Ciudadanos no se apunta. Carlos Carrizosa, diputado Ciudadanos, le increpó a Pascual, de Podemos: "¿Tú qué pretendes? ¿qué dejemos de tener la responsabilidad de ayudar en españa a los partidos que han votado los ciudadanos? No te olvides de que la gente les ha votado". A unos meses de las generales, el debate sobre quién se presenta o contra quién dará más de un titular.