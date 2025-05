El caos ferroviario da gasolina a un PP que carga contra Puente mientras el PSOE le tacha de "carroñero político"

El caos desatado en el tráfico ferroviario por culpa de un robo de cable y el posterior enganche de un tren con la catenaria ha desencadenado también el enésimo choque político. Apenas una semana después del apagón masivo que venía centrando las críticas del PP, Génova vuelve a cargar contra el Gobierno y, en particular, contra la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que asegura no sorprenderse por esta reacción de "una oposición que no desaprovecha la más mínima ocasión para retratarse".

Esta vez, el conflicto nace de los incidentes que han afectado a miles de usuarios de la alta velocidad, entre ellos varios dirigentes del PP: Juan Bravo, Carmen Fúnez y Javier Arenas, según fuentes del partido, han padecido las incidencias en tres trenes diferentes entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Así, los 'populares' aseveran que si el apagón "fue muy grave por sus consecuencias más extremas", "el deterioro de nuestro sistema ferroviario es muy grave por la reiteración de sus problemas".

"En ambos casos el Gobierno se lava las manos, elude responsabilidades, culpa a otros de los problemas y fía su suerte a que los ciudadanos se conformen con que el tiempo haga que todo se olvide", reprocha el PP, que carga contra Puente: "Es un intenso agitador tuitero, pero un pésimo ministro de Transportes", sentencian.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en sus redes sociales la situación de "miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada". "Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro", ha lamentado el dirigente 'popular', que ha aprovechado este asunto para hablar de impuestos: "La gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios. España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo", ha remachado.

Unas críticas que no sorprenden a Puente, según ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero' este mismo lunes. "No me preocupa, en este momento lo que me preocupa es sacar adelante la operativa", ha incidido el titular de Transportes, que ha recordado que esta es su segunda noche sin dormir en menos de una semana, tras el apagón masivo del pasado lunes. "De lo que se trata ahora es de resolver los problemas, con la oposición ya hablaremos", ha zanjado.

A su vez, desde el PSOE acusan al PP de "carroñerismo político". "Cada vez que hay un acto vandálico en nuestro país, ya sea un atentado contra una sede del PSOE o el sabotaje de una línea de AVE, aparece el carroñero político. Se trata de una especie oriunda de la derecha y la extrema derecha españolas que, tanto con sus silencios como con sus tuits, siempre trata de aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política", ironizan fuentes socialistas.

A su juicio, esto es precisamente "lo que ha hecho Feijóo esta mañana": al líder del PP, dicen, "el sabotaje de la línea de alta velocidad no le interesa ni siquiera para condenarlo, y solamente trata de arrimar el ascua a su sardina aprovechándose de las molestias que están sufriendo los pasajeros". "Este sabotaje está hecho a conciencia y en una zona sin cámaras", inciden desde el PSOE, que insiste en que quienes lo perpetraron "sabían lo que hacían, pero a Feijóo no le importa".

"Él intenta rascar unos votos hasta en situaciones en las que la seguridad de los pasajeros podría haberse puesto en peligro por unos desalmados. Pero Feijóo solo piensa en su valoración pública. Unos datos que reflejan que no lo quieren ni los suyos, y por eso actúa en el ámbito de carroñerismo político tanto cuando habla, como cuando calla", sentencian las mismas fuentes socialistas.

Críticas de Ayuso y Andalucía

También Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el robo de cable en la línea del AVE entre Madrid y Andalucía para arremeter contra el Gobierno. "Desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal; está sucediendo en la pequeña y mediana empresa; en los temas de natalidad; en los temas de inmigración; en los temas económicos...", ha afirmado la presidenta madrileña, en declaraciones recogidas por Efe.

En la misma línea, la dirigente 'popular' ha subrayado que "todo aquello que tiene que ver directamente con el Gobierno funciona todo mal, no digamos el apagón eléctrico, el futuro energético de España. Todo es un caos, todo va a peor y España no se merece, ni su buen nombre ni su economía, que estemos en estas".

Por su parte, la portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Carolina España, ha acusado al Gobierno de dar "una muestra más de inoperancia" al no "ser capaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos" y ha asegurado que el Ejecutivo "sabotea a Renfe" al "deteriorar el AVE como nunca por no dotarlo de los recursos suficientes", según recoge Europa Press.

La noche del domingo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ya instó a través de las redes sociales al Ejecutivo central a "ofrecer alternativas y dar máxima prioridad a resolver esta situación en unas fechas tan importantes".