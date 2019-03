Pérez de los Cobos no explicará en el Congreso su militancia en el PP

La Mesa del Congreso ha impedido con el voto en solitario del PP dar trámite a la petición de comparecencia del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, reclamada por el PSOE, para que explicara por qué ocultó su militancia en el PP. Así lo ha confirmado el presidente del Congreso, Jesús Posada, a la salida de la reunión de la Mesa que ha durado cerca de dos horas y que también ha rechazado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por este mismo asunto, solicitada por la Izquierda Plural.

La solicitud de comparecencia de Pérez de los Cobos ha sido rechazada por cinco votos a cuatro, mientras que la de Sáenz de Santamaría ha sido denegada con cinco votos en contra, tres a favor y la abstención de CiU. El PP ha esgrimido "la independencia absoluta" del Constitucional para justificar su postura, ha explicado a los medios la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, quien ha precisado que la ley orgánica del TC determina que la comparecencia en las Cortes es previa al nombramiento en los casos de los magistrados propuestos por el Parlamento.

"Los magistrados elegidos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial no están sometidos a controles ni a cribas", ha añadido Villalobos, y ha recalcado que a ningún candidato de los que examinan las Cortes se les pregunta por su ideología, su condición sexual o su pertenencia o no a una iglesia, porque "lo protege claramente la Constitución".

Así las cosas, su opinión es que "no hay un sólo motivo por el que tenga que comparecer el presidente del TC". "Para esto ni para nada", ha constatado Villalobos, persuadida de que lo que hay es "un ataque mediático, de determinados medios apoyados por determinados partidos" que intentan "echar basura donde no la hay", en "una maniobra política que daña las instituciones más importantes de la democracia".

Villalobos ha subrayado que el TC se ha constituido por primera vez con unanimidad, con el apoyo de todos los magistrados, y los "ataques" contra su presidente tratan de "romper algo que las leyes y los resultados electorales de las últimas generales han determinado". Ha calificado de "increíble" además que se anuncie la recusación de Pérez de los Cobos por determinadas leyes pero no, por ejemplo, para la ley del matrimonio homosexual. "Una persona que aspira a ser presidente del TC y vota en contra del propio recurso del PP demuestra claramente su absoluta independencia del PP", ha sentenciado la diputada por Málaga.

También ha dicho que ella no duda de la imparcialidad de los magistrados del TC que han sido cargos "importantes" en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero porque está "absolutamente convencida de la absoluta independencia de todos" los miembros del Alto tribunal, "de éste, del anterior y del que venga". "Y si no crees en eso, cambia la Constitución y cambia las normas", ha apostillado.

Sobre el rechazo de la petición de la Izquierda Plural para que compareciera Sáenz de Santamaría, Villalobos ha explicado que la vicepresidenta del Gobierno no puede hablar en las Cortes Generales sobre el Poder Judicial. "El Gobierno -ha argüido- tiene que dar cuenta de sus actos, pero no de los actos de los miembros del TC".

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando ha incidido en la necesidad de respetar la independencia del TC y ha dicho que "no hay precedentes de este tipo" y que las razones de las peticiones "no parecen justificadas". Hernando ha asegurado que el presidente del Constitucional "ha sido declarado apto por el Parlamento como persona capacitada por sus cualidades profesionales ya demostradas y cumple la ley".

Sobre el ocultamiento de su militancia en el PP, Hernando ha recordado que "hay una sentencia clarísima del Constitucional que determina que eso no es un elemento para ser excluido de la opción a un cargo como ese". "Aquí, en España, lo que hay que hacer es respetar el principio de la legalidad y algunos están por el principio del oportunismo", ha precisado Hernando antes de añadir que "si a una persona no le han preguntado por su filiación política, deportiva, religiosa o de otro tipo sabrán por qué no lo han hecho, porque tuvieron su oportunidad".