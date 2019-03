Pedro Sánchez: "El PSOE no es exclusivamente de los militantes"

Para Pedro Sánchez el PSOE no es patrimonio exclusivo de los militantes. "Levantado por la labor de millares de socialistas de corazón, con o sin carné" dice el líder socialista. Un día después del nombramiento de Lozano, defiende que el partido está cada vez más unido "está siendo un pésimo año para los que querían un PSOE débil, porque 447 días después el PSOE es un partido más fuerte y unido".

Sánchez dice que las divisiones existen, pero no en su formación. "Así es como llega Rajoy a las elecciones, agotado, sin proyecto para España y con un partido dividido" es su respuesta a una crisis interna que los socialistas tratan de mitigar ante las cámaras. Carme Chacón, número uno del PSC a las generales, asegura que Lozano “es una buena parlamentaria”. Sara Hernández, secretaria general del PSOE-M, destaca que son muchas "las personas que se quieren unir a este proyecto".

Aunque algunos, como Ximo Puig, han tenido que tirar de diplomacia para darle un buen recibimiento. "Yo no estoy de acuerdo con todas las declaraciones que hacen personas de mi partido" dice el president de la Comunidad Valenciana.

A quien acusó al PSOE de amparar la corrupción en reiteradas ocasiones, García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, le dice que está seguro que en pocos días "podrá decirles a todos ustedes la cantidad de gente honrada y trabajadora que hay en el Partido Socialista". Los líderes andaluces son los que prefieren dar la callada por respuesta después de que Lozano apuntase directamente a su federación, la presidenta andaluza se negaba a dar declaraciones.

El propio Felipe González sí ha dicho públicamente que Lozano debería disculparse. "O ha dicho algo inadecuado antes que tendría de alguna manera que rectificar, o no creía en lo que estaba diciendo", sentencia el expresidente.

Los que ayer exigían que la exdiputada de UPyD pidiese disculpas, siguen manteniéndolo aunque con matices. El líder extremeño cree que lo correcto sería que Lozano pidiese perdón, pero sentencia que "esta es una decisión que se ha tomado pensando en lo mejor para el partido".

Un respaldo al líder que algunos se niegan a aceptar. Tomás Gómez, exsecretario general del PSM dice que "no se puede andar con ocurrencias a 24 horas de que se aprueben las listas". Pero Pedro Sánchez asegura que no es una decisión improvisada, de hecho en una entrevista no descarta convertirla en ministra si llegan al Gobierno.