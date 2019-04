Pedro Sánchez no despeja dudas sobre su reunión con Pablo Iglesias tras tres meses sin Gobierno

Pedro Sánchez sigue despejar detalles sobre la anunciada reunión con Pablo Iglesias. "No sé cuándo me veré con él", señala el líder socialista. Aunque tiene claro lo que le planteará en el encuentro: "Vamos a hablar de por qué hay un bloqueo que beneficia a Rajoy". No dice nada sobre cuando se verán las caras.

Sánchez estará en Canarias hasta el martes así que como pronto, el encuentro con Pablo Iglesias no se producirá hasta el próximo miércoles.

Nadie parece conocer detalles de la convocatoria y todo apunta a que Pedro Sánchez no irá a tan señalada cita acompañado de Rivera, que opta por ser diplomático.

Los populares tienen claro que esos gestos acabaran por hacer mella en el tándem, aunque Sánchez sí pondrá el pacto con Ciudadanos sobre la mesa de reunión a la que Podemos acude dispuesto a hacer cesiones.

A seis semanas de una nueva convocatoria de elecciones, la Semana Santa se adivina intensa y en la que todo parece posible tres meses después de acudir a las urnas.