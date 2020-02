Horas después de las protestas de los agricultores que llevaron a colapsar parte de España pidiendo precios justos, Pedro Sánchez ha querido mandarles un claro mensaje de apoyo y tranquilidad: "Contad con el Gobierno, vamos a ayudar y estamos con vosotros".

"Quiero que se escuche claramente: los agricultores y ganaderos pueden contar con el PSOE, la causa del campo forma parte de la causa del PSOE y siempre ha sido así", ha insistido Sánchez en el Comité Federal del PSOE.

"Todos los agricultores miran con preocupación al debate de la PAC en Bruselas y piden la defensa del Gobierno de España" y el Ejecutivo responderá, según ha afirmado el Presidente.

Sánchez insiste en el diálogo sobre Cataluña y tiende la mano al PP

Durante su intervención, el presidente del Gobierno también ha hablado de la situación de Cataluña, ha defendido "superar el conflicto" con diálogo y ha tendido la mano al Partido Popular.

"Queremos avanzar para superar una década repleta de errores que no se pueden repetir, una década que no sólo dejó un rastro nefasto de desigualdad y fractura social, sino también de profunda fractura territorial [...] Debemos iniciar un camino de diálogo para el reencuentro, no sobra ninguna lengua, tampoco ninguna cultura, ni en Cataluña ni en ningún otro punto. Tampoco sobra la oposición, empezando por el PP, a quienes tendemos la mano de nuevo para que se sumen al diálogo social y territorial", ha apuntado Sánchez.

Pedro Sánchez ha afirmado que es una necesidad "superar el conflicto que divide a los catalanes y que tensiona las relaciones entre Cataluña y el resto del país". No obstante, ha destacado que "la atención a ese problema no se hará en perjuicio de otras necesidades territoriales apremiantes: Extremadura necesita un tren digno, Murcia que el mar Menor recupere la vida que tuvo, Castilla y León revertir la despoblación...".

En este sentido, el presidente del Gobierno se ha dirigido también a todas las Comunidades Autónomas: "Cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de España esperan atención a sus demandas y mi compromiso es el atenderlas".