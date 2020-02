Tensión en las protestas en Lucena por la situación de los agricultores. Un grupo de manifestantes ha cortado la carretera A-45 entre Córdoba y Málaga al grito de '¡No nos vamos!'. La Guardia civil ha pedido que abandonen porque sólo tienen autorización para hacer una marcha lenta en uno de los sentidos de la autovía.

La situación se tensa y el atasco es monumental. Los agentes vuelven a pedir a los agricultores que desajolen la vía, hasta que los antidisturbios deciden disolver disparando varias pelotas de goma. Después, la protesta se ha calmado y ha continuado como estaba prevista: recorriendo varios kilómetros con tractores para denunciar una situación, dicen, insostenible.

"El campo español va a desaparecer como sigan estos precios", denuncian los agricultores. De nuevo, el campo se ha echado a la calle en varios puntos de España para exigir mejoras que alivien su situación asfixiante. Los tractores también han atravesado los tractores el centro de Valencia. Insisten en sus reivindicaciones: precios justos y prohibir por ley la venta a pérdidas.

"Esta botellita de agua me ha costado un euro y yo tengo que vender diez kilos de caquis a diez céntimos", ha denunciado uno de los agricultores concentrados. Piden "que no sea calderilla lo que se lleva el agricultor". De momento se sabe que habrá más movilizaciones del sector agrario, como las que ya se han dado en Lleida o Cádiz: "¡Estamos defendiendo lo nuestro!". Mantienen el pulso y lo seguirán haciendo mientras no se ponga remedio.

El subsidio agrario, más accesible

Belén García lleva 40 años trabajando como jornalera en condiciones difíciles. Afirma que es "muy duro", y cree además que la medida que propone el Gobierno de rebajar de 35 a 20 las peonadas, jornadas de trabajo completas, para cobrar el subsidio agrario es insuficiente.

"Es un alivio, pero no es suficiente", afirma esta jornalera. Dos terceras partes de todos los temporeros agrícolas de España se concentran entre Extremadura y Andalucía, y señalan que las mujeres lo tienen aún más difícil. "Que haya una mujer por cada cuatro o cinco hombres es para darse con un canto en los dientes", ha lamentado Encarni Lozano, también jornalera.

"Que la gente trabaje con legitimidad y garantías"

El Gobierno asegura que aprobará la medida en breve. Así lo ha se han anunciado tras la reunión de la ministra Yolanda Díaz, el vicepresidente Pablo Iglesias y los sindicatos agrarios. La rebaja se aplicará cuando los jornaleros se vean también afectados condiciones climatológicas adversas. Los sindicatos lo valoran pero siguen denunciando la precaridad del sector.

"Lo que necesitamos es que la gente trabaje con toda la legitimidad y las garantías", ha reclamado Encarna Chacón, secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura. Además, desde el Ejecutivo han avanzado que van modificar la ley para que se puedan realizar Inspecciones de Trabajo en el campo y evitar que trabajen en condiciones pésimas.

"La Inspección de Trabajo no puede actuar ahí porque no tiene competencias. Estamos trabajando para operar rápidamente con los cambios legislativos precisos", ha expuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a Radio Nacional de España.

Responden así a las duras declaraciones del relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston: "Fue impactante, la gente vive como animales". Para seguir abordando la crisis en el sector, la ministra se reunirá con ASAJA y COAG, las asociaciones de agricultores que estaban inicialmente convocadas para este viernes.