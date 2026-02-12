El Gobierno y ERC pactan aumentar la plantilla judicial en Cataluña con 180 jueces más en dos años

Imagen de archivo. Detalle de un vuelillo de la toga de un magistrado.

Los detalles Este año se crearán 91 plazas más, y el año que viene otras 90. El objetivo de este aumento es acercar el número de magistrados por habitante a la media europea.

El Gobierno y ERC han acordado incrementar la plantilla judicial en Cataluña con 90 jueces adicionales para 2027, complementando las 91 plazas creadas este año mediante real decreto. Esto busca acercar el número de magistrados por habitante a la media europea y asegurar que la nueva regulación sobre multirreincidencia, aprobada en el Congreso con la abstención de ERC, cuente con suficientes recursos. En total, se crearán 180 nuevas plazas en dos años, elevando la cifra de jueces en Cataluña de 870 a 1.050. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha señalado que la medida evita el "colapso judicial" y responde a las demandas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Gobierno y ERC han acordado aumentar la planta judicial en Cataluña en 90 jueces más en 2027 para complementar las 91 plazas creadas este año vía real decreto, según han informado fuentes de la formación republicana este jueves.

Las fuentes han indicado que de este modo se acerca el número de magistrados por habitantes a la media europea y se garantiza que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso con la abstención de ERC, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar.

En total, se crearán 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de unos 870 a 1.050 jueces en la comunidad catalana.

Se cumplirán de este modo las exigencias de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, quien reclamó el pasado mes de octubre la creación de 187 nuevas plazas judiciales en Cataluña.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado a su llegada al Pleno de la Cámara Baja que su formación no comparte el "tufillo racista" de esta reforma, pero ha admitido que el problema "existe" y serían "irresponsables" si lo ignoraran.

La solución, ha dicho, no pasa por subir penas, por lo que ERC ha pactado con el Gobierno el refuerzo de la planta judicial en Cataluña para evitar el "colapso judicial" y porque no tiene "ningún sentido" que los ayuntamientos puedan personarse en estas causas si no hay jueces suficientes.

"Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más para ya porque, si no, el colapso judicial es bestial. No tiene ningún sentido pactar que los ayuntamientos se personen en estas causas, si no hay jueces para juzgar", ha explicado, en línea con lo expresado en el Pleno por su portavoz de Justicia, Pilar Vallugera, que ha anunciado su abstención en la ley de multirreincidencia.

Según ha explicado ERC, los aumentos pactados se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en toda España gracias a la Ley de Eficiencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.